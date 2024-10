Sempre al tuo fianco, la quarta puntata della serie con Ambra Angiolini va in onda stasera su Rai1: la verità si fa strada

Anticipazioni TV

Questa sera, sui Rai 1, va in onda la quarta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie sulla Protezione Civile italiana con Ambra Angiolini. Ecco le anticipazioni del settimo e dell'ottavo episodio.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, tornano le eroiche imprese della nostra Protezione Civile con la serie Sempre al tuo fianco, diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella e impreziosita da un cast all star capitanato da Ambra Angiolini. L'attrice interpreta Sara Nobili, nuovo capo delle Emergenze e madre di un'adolescente ribelle di nome Marina impersonata da Tecla Insolia. Fra mamma e figlia non corre esattamente buon sangue, da quando la prima ha lasciato il marito e da Stromboli si è trasferita a Roma.

Sempre al tuo fianco mescola la finzione alla realtà, perché alcuni dei fatti catastrofici raccontati sono accaduti realmente. Sui personaggi, invece, gli sceneggiatori hanno lavorato di fantasia.

Divisa in 6 serate (per un totale di 12 episodi), Sempre al tuo fianco va in onda la domenica sera e vi recitano anche Andrea Bosca, Peppino Mazzotta, Alessandro Tedeschi, Luigi Fedele, Fortunato Cerlino, Gaia Messerklinger e Thomas Trabacchi.

Sempre al tuo fianco: dove eravamo rimasti?

Nella terza puntata Sara Nobili e la sua squadra hanno scavato sotto le macerie di un palazzo crollato per tirare fuori gli inquilini che erano in casa al momento del disastro. Ci sono voluti tre giorni per trovare tutti, e l'ultima è stata una donna che non è sopravvissuta. Durante l'emergenza, Ginevra ha notato il malumore di Victor, che è andato di gran carriera a Genova per incontrare colui che ha tirato nuovamente fuori il caso del tifoso di calcio della cui morte l'uomo è responsabile. Nel frattempo, Renato ha chiesto a Sara di andare a vivere insieme e ha manifestato il desiderio di fare la conoscenza di Marina, invitando a cena madre e figlia in un ristorante elegante. Subito dopo il medico ha scoperto di avere una terribile malattia e, in preda al panico, non si è presentato all'appuntamento. Sara gli ha chiesto spiegazioni e Renato le ha risposto che tra loro è finita. Anche Marina ha avuto una delusione amorosa, perché, dopo una serata con Federico terminata con un tenero bacio, è venuta a sapere che lo stagista è fidanzato. La tristezza ha riavvicinato madre e figlia, che si sono date coraggio vicendevolmente. Infine, Merlo e Ahbed, che sono andati in Calabria, hanno potuto confermare i loro sospetti sulle navi affondate, che trasportavano rifiuti tossici.

Sempre al tuo fianco: anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Sempre al tuo fianco si divide due episodi: Le ombre del passato e Un gioco da ragazzi

Le ombre del passato

Sara è molto triste per quello che è successo con Renato e va a Stromboli con Marina con la scusa di monitorare l'attività del vulcano. Massimo approfitta della sua presenza per cercare di riavvicinarla a sé, facendo leva sui ricordi di bei momenti trascorsi insieme. Durante un'emergenza Sara litiga con Covoni, che l'accusa di leggerezza. Ginevra, nel frattempo, mette all'angolo Victor, che le parla del suo coinvolgimento in una rissa allo stadio in cui un uomo ha perso la vita.

Un gioco da ragazzi

Interrogato sul caso del tifoso morto, Victor si dichiara innocente, convincendo così Beatrice a parteggiare per lui. La donna decide di aiutarlo e gli trova un avvocato. Nel frattempo la sezione Emergenze della Protezione Civile deve occuparsi di alcuni rifugiati politici che arrivano dall'Afghanistan, e Sara prende a cuore le sorti di due bambini la cui mamma risulta dispersa. La donna capisce di essere ancora innamorata di Renato e decide di non illudere Massimo, mentre Marina si accorge che Renato è una bellissima persona. Il virologo della Protezione Civile, che ancora non vuole dire la verità all'amata Sara, si sente improvvisamente male e comprende che non può più mentire sulla sua salute.

L'appuntamento con la nuova puntata di Sempre al tuo fianco è dunque questa sera in prima serata su Rai 1 Non perdetela!