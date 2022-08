Sei Sorelle: Marta Larralde è Diana Silva. Carriera e Vita Privata dell’attrice della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sull'attrice Marta Larralde, protagonista di Sei Sorelle e interprete di Diana nella Soap in onda su Rai1.

Tra le Sei Sorelle Silva, Diana è sicuramente la più determinata. Subito dopo la morte del padre, la bella Silva ha asciugato le sue lacrime e si è rimboccata le maniche, pronta a prendere in mano le redini dell’azienda e pronta a far uscire il suo lato imprenditoriale, tanto caro al suo amato papà. A prestare il volto a questo combattivo personaggio è l’attrice e regista Marta Larralde. Scopriamo qualcosa in più su di lei, sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Sei Sorelle: ecco chi è Marta Larralde

Classe 1981, Marta Larralde nasce a Vigo, in Galizia. Sin dalla tenera età dimostra un grande interesse per la recitazione e per la regia. Questa passione la porta a frequentare la Escuela de Imagen e Sonido di Vigo, dopo la quale comincia a lavorare come regista e sceneggiatrice. Parallelamente a questi studi, nel 2001 ha iniziato il suo percorso come attrice. In quell’anno venne scelta casualmente per far parte del film Lena, di Gonzalo Tapia. Da quel momento in poi ha continuato ad alimentare la sua doppia natura, diventando nota al pubblico spagnolo prima e italiano poi, interpretando il ruolo di Belén in Grand Hotel e di Diana Silva in Sei Sorelle.

Marta Larralde, Diana Silva in Sei Sorelle: la sua vita privata

Marta Larralde è molto attiva sui social. Della sua vita privata parla però molto poco. Il suo profilo Instagram è ricco di foto ma poche sono quelle dedicate a suo marito e al loro piccolo bambino, nato nel 2018.

Scorrendo la sua pagina, scopriamo che l’attrice è una grande e elastica sportiva.

Oltre allo yoga, che le ha dato la sua invidiabile flessibilità, Marta si è appassionata al sup. E sulla tavola sull’acqua, si diverte a fare i suoi esercizi, che mantengono corpo e mente in forma.

Quando non si allena si dedica alle sue grandi passioni. La recitazione, suo lavoro, e la sua famiglia. Molte sono le immagini che la ritraggono insieme ai suoi compagni di set e di avventura.

Ma le più tenere sono quelle che la vedono insieme alla sua famiglia. Diventata mamma di un maschietto, lo porta dovunque con lei anche a una gara di corsa.

Del suo compagno sappiamo poco. Compare molto poco nelle sue foto ma sappiamo che nel novembre del 2021, i due - probabilmente insieme da anni - sono diventati marito e moglie.

Come la sua collega, Mariona Tena, sembra aver stretto un legame molto forte con le sue sorelle di set. In occasione della gravidanza di Candela Serrat, alias Celia, l’artista ha condiviso una bella fotografia in compagnia di due delle sue sorelline.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.