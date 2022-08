Sei Sorelle: Mariona Tena è Blanca Silva nella Soap. Vita Privata, Carriera e Foto dell'attrice spagnola

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa di più su Blanca Silva o meglio sulla sua interprete in Sei Sorelle, Mariona Tena. Ecco la Bio dell'attrice protagonista della Soap di Rai1, che quest'estate ha sostituito Il Paradiso delle Signore.

Blanca Silva è una delle protagoniste di Sei Sorelle, la Soap che quest'estate ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore. Il suo personaggio, ora impegnato a fare i conti con il tradimento di Rodolfo, è interpretato dalla bellissima Mariona Tena. Scopriamo qualcosa di più su questa giovane attrice, entrata nelle nostre case grazie ai pomeriggi su Rai1.

Sei Sorelle: ecco chi è davvero Blanca Silva

Nata nel 1982 a Barcellona, Mariona Tena mostra sin da piccolissima la passione per la recitazione. Dopo essersi laureata in Economia e gestione aziendale all'Università di Esade, ha cominciato a studiare teatro allo Studio Nancy Tuñón – Jordi Oliver. A Madrid ha studiato anche l'arte del canto e della danza classica e contemporanea, arti che le hanno poi permesso di perfezionarsi a New York alla Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

Nella sua carriera, Mariona ha sempre alternato le serie TV al cinema. Nel 2008, per esempio, è stata sul set sia del film Diario di Una Ninfomane che su quello della serie TV Percepciones, nel ruolo di Alicia.

Nel 2010 e nel 2011 è stata invece nel cast della serie spagnola Gavilanes mentre nel 2013 è approdata in quello di Gran Reserva. Nel 2015 e sino alla fine delle serie, nel 2017, è stata scritturata per il ruolo di Blanca Silva, in Sei Sorelle. La Soap da noi in Italia è arrivata solo quest'anno ma in Spagna rimane una delle più seguite degli ultimi tempi. Per arrivare a tempi più recenti, l'abbiamo vista in La Caccia – Monteperdido, nel ruolo di una dottoressa e accanto a Megan Montaner, sua collega di Soap e indimenticabile Pepa de Il Segreto.

Sei Sorelle: Mariona Tena è Blanca

Mariona Tena ha un ricco profilo Instagram. Da questo si capisce che l'attrice è molto attiva sui social, a cui affida molte volte il compito di pubblicizzare i suoi lavori o di raccogliere i suoi ricordi.

Molta attenzione, oltre al cinema e alla TV anche al teatro. Negli ultimi anni – Covid permettendo – è stata protagonista di tour teatrali. Uno di questo l'ha portata nelle Asturie ed ecco il ricordo di quel momento:

Amante dei viaggi, sembra prediligere quelli nella natura incontaminata.

Non manca poi il mare, altra sua passione, che riesce a darle calma e serenità.

Altra passione è l'arte pittorica. Sul suo profilo sono tante le foto di alcuni quadri visti in giro per le gallerie d'arte e i musei. Punto in comune tra tutti: il colore!

Della sua vita privata sappiamo molto poco. L'attrice non sembra essere molto felice di condividere suoi momenti intimi. Dal suo profilo capiamo però che è molto unita alle sue sorelle di Cast, le Sei Sorelle che ci fanno compagnia in questi pomeriggi dell'estate 2022.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca perdonerà Rodolfo?

Il personaggio che Mariona Tena interpreta in Sei Sorelle è quello di Blanca. Unica tra le Silva ad avere una relazione sin dall'inizio della Soap. Nelle ultime puntate la ragazza ha scoperto che Rodolfo ha una relazione con Victoria e ne è rimasta piuttosto sconvolta. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca cercherà di rompere il fidanzamento e si allontanerà dal Loygorri per diverso tempo. Presto però la vedremo riavvicinarsi a lui... per poi lasciarlo definitivamente una volta che scoprirà di amare l'altro fratello: Cristobal. È infatti la storia d'amore con il medico il suo destino e per il momento possiamo solo dirvi che la loro coppia - che ha conquistato molti fan in Spagna - è destinata a fare strage di cuori anche nel nostro paese. Fidatevi!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.