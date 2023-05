Sei Sorelle: la Soap non va in onda lunedì 22 maggio 2023. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Sei Sorelle. La puntata della Soap, prevista per il 22 maggio 2023 su Rai1, non andrà in onda. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto.

Cambio di palinsesto per domani, lunedì 22 maggio 2023. Sei Sorelle non andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale TG1 dedicato al centocinquantesimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Scopriamo insieme quando tornerà in onda la Soap di Rai1 e quali saranno le trame dei nuovi episodi.

Sei Sorelle: la Soap non va in onda il 22 maggio 2023

La quarta settimana di maggio comincia con un cambio di palinsesto. Sei Sorelle, la Soap di Rai1, non andrà in onda lunedì 22 maggio 2023. Al suo posto, alle 15.50 sarà trasmesso uno Speciale TG1, dedicato al centocinquantesimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Un appuntamento che rimanda l'appuntamento con le vicende delle sorelle Silva, arrivate a un momento cruciale, dopo l'aggressione di Salvador e il furto delle stoffe per le terme.

Sei Sorelle: Anticipazioni puntata del 23 maggio 2023

Sei Sorelle tornerà regolarmente in onda martedì 23 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1. Le Anticipazioni ci rivelano che le Silva dovranno affrontare delle brutte notizie. La Tessuti Silva sarà in bancarotta e Diana cercherà di porvi rimedio come potrà. Intanto Francisca se la vedrà molto male, dopo che le sue sorelle scopriranno che è lei la Bella Margarita. La ragazza dovrà affrontare l'ira di Blanca, che avrà paura che quanto combinato dalla sorella provochi uno scandalo e faccia infuriare Donna Dolores. La signora Loygorry infatti, come prevedibile, non ne sarà per nulla contenta. La sua futura nuora non avrebbe dovuto essere trascinata in una storia di questo tipo e farà ovviamente di tutto per evitare il peggio e impedire che l'"errore” di Francisca metta a rischio l'onore della sua famiglia.

Sei Sorelle: quando verrà recuperata la puntata di lunedì 22 maggio 2023

Sei Sorelle, come abbiamo detto, non andrà in onda il 22 maggio 2023. Ma quando verrà recuperata la puntata? Per il momento non abbiamo notizie certe se l'episodio saltato verrà recuperato durante la settimana o nelle settimane successive, magari con un doppio appuntamento. La Soap potrebbe andare in onda, eccezionalmente di domenica, come già successo con Il Paradiso delle Signore.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.