Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2022

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 9 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 9 agosto 2022 - le sorelle Silva devono affrontare nuovi problemi in fabbrica. Dopo aver risolto la questione salario, le ragazze sono costrette a investire del denaro per un macchina stampatrice. La Tessuti Silva deve essere al passo con i tempi e ora la moda vuole che le signore indossino dei tessuti stampati. Intanto Celia, abbandonato il pensiero di entrare in convento, decide di dare una volta alla sua vita. La ragazza, appassionata di scrittura, pensa che questo possa diventare il suo lavoro. Comincia a farsi largo in lei il desiderio di diventare una scrittrice. Dopo la serata passata all'Ambigù, Francisca capisce di essersi innamorata di Gabriel. L'attrazione per il ragazzo è ormai evidente. Rodolfo e Victoria, ormai scoperti, sono pronti ad andarsene. I due lasceranno presto Madrid. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 agosto 2022 - Nunzio è pronto a tutto pur di ritrovare Chiara. Il ragazzo finisce per tirar fuori una sua vecchia capacità per procurarsi il denaro necessario a pagare un investigatore privato. Purtroppo per lui però, un suo vecchio rivale non sarà per nulla felice di ritrovarselo tra i piedi. Intanto Raffaele non intende rinunciare a Ornella e continua a lottare per riconquistare la sua fiducia mentre Mariella, nonostante Cotugno le metta i bastoni tra le ruote, cerca di convincere suo marito ad accettare una novità che non sembra piacere al Del Bue. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

