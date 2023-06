Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 5 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 5 giugno - Adela sarà tormentata dai rimorsi. Dopo quello che è successo con Mauro, la Silva ha trovato conforto tra le braccia di German e tra loro è scoccato un bacio. La ragazza si sentirà però in colpa. Il Rivera sta per diventare padre e lei non dovrebbe più intromettersi. Intanto a casa Silva busserà una misteriosa donna, che si rivelerà esser Josefa, la madre di Petra. Blanca e Marina cominceranno invece ad andare d'accordo mentre Elisa scoprirà che Carlitos ha rotto con Sofia. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 giugno 2023 - Clara sarà ancora piuttosto scossa a causa della separazione da Alberto. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Curcio si lascerà consolare da Eduardo, che accoglierà tra le sue braccia la sua amica, per cui prova dei forti sentimenti da sempre. Intanto Alberto, approfittando di un loro incontro, si farà di nuovo avanti con Diana. Giulia invece non riuscirà a lasciarsi andare con Luca, a cui ha scoperto di essere ancora legata. Il De Santis invece continuerà a essere preoccupato per la sua salute, che sembra proprio compromessa. Nunzio e Franco invece organizzeranno una sorpresa per Otello. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

