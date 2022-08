Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 2 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 2 agosto 2022 - la cena a casa Loygorri si è rivelata un insuccesso. Donna Dolores non riesce a riportare la pace tra i suoi figli. Blanca cerca di intervenire. La ragazza non riesce a capire cosa sia successo a Rodolfo e Cristobal ed è certa che la causa non sia solo la sua amicizia con il medico. La ragazza cercherà quindi di scoprire la vera causa. Celia, dopo quanto successo con Joaquin, capisce che dovrà cambiare vita. La ragazza prende una decisione molto difficile! Intanto Francisca cerca di conciliare il suo lavoro all'Ambigù con il suo sogno, mai tramontato, di diventare una cantante lirica. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 agosto 2022 - Serena ha cominciato a sospettare che le sue sorelle abbiano combinato qualcosa di grosso. La richiesta di Micaela di tornare a Matera, l'ha messa in guardia. Niko intanto decide di raggiungere il figlio in Basilicata. Intanto Marina e Roberto vorrebbero cominciare a vivere la loro relazione ma Lara vuole mettere loro i bastoni tra le ruote. I suoi progetti potrebbero però naufragare. Raffaele cerca di ricucire il rapporto con Ornella ma lei non è disposta a dargli una seconda chance. Questo si ripercuote sulla vita personale di entrambi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

