Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 agosto 2022. Nelle Trame della Soap in onda su Rai3, Marina e Roberto cercano di cominciare una nuova vita insieme. Lara ha però ben altri progetti per loro. Niko invece decide di partire per Matera.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 agosto 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Serena ha cominciato a sospettare che le sue sorelle abbiano combinato qualcosa di grosso. La richiesta di Micaela di tornare a Matera, l'ha messa in guardia. Niko intanto decide di raggiungere il figlio in Basilicata. Intanto Marina e Roberto vorrebbero cominciare a vivere la loro relazione ma Lara vuole mettere loro i bastoni tra le ruote. I suoi progetti potrebbero però naufragare. Raffaele cerca di ricucire il rapporto con Ornella ma lei non è disposta a dargli una seconda chance. Questo si ripercuote sulla vita personale di entrambi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko parte per Matera

Lo scambio d'identità tra Micaela e Manuela, rischia di essere scoperto. Serena si è già insospettita. La strana richiesta di Micaela di tornare a Matera, l'ha messa in allarme. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo cercherà di tenere d'occhio la ragazza mentre Niko deciderà di raggiungere gli altri in Basilicata, per passare del tempo insieme a suo figlio. Ma questa decisione potrebbe essere fatale alle gemelle Cirillo.

Nuova vita per Marina e Roberto ma Lara... scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 agosto 2022

Marina ha deciso di fidarsi di Roberto e di cedere di nuovo alla passione per lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due cominceranno una nuova vita insieme. Decisi a lasciarsi alle spalle tutti i problemi del passato, cercheranno di godersi la loro ritrovata unione. Lara non sarà però per nulla d'accordo. La Martinelli, ancora una volta, ha dovuto lasciare il posto alla Giordano, perdendo tutto lo spazio guadagnato grazie alla sua gravidanza. Purtroppo per lei, l'aborto ha riscritto tutto il suo futuro e nonostante Ferri non sia ancora al corrente di nulla, Lara deve trovare dei nuovi piani per non perdere totalmente terreno. I suoi progetti potrebbero però non andare come da lei sperato. Una notizia renderà tutto più difficile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele e Ornella in piena crisi

Raffaele è alla riconquista di Ornella. Il Giordano ha organizzato una cena speciale per sua moglie, deciso a dimostrarle di amare solo lei e di voler salvare il loro matrimonio. Purtroppo però la Bruni non sembra disposta a dargli udienza e a perdonarlo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il divario tra i due diventerà ingestibile. I malumori e le difficoltà diventeranno talmente grandi da creare dei forti disagi personali, che si ripercuoteranno anche sul lavoro. Ci sarà ancora possibilità di salvare il loro amore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 agosto 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.