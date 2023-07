Sei Sorelle, Cambio di Programmazione: la Soap non va in onda mercoledì 26 luglio 2023

Anticipazioni TV

Nessun appuntamento con Sei Sorelle per il 26 luglio 2023. La Soap di Rai1 non andrà in onda. Scopriamo perché, quando tornerà e cosa ci sarà al suo posto.

Sei Sorelle si prende un’altra pausa. La Soap non andrà in onda neanche il 26 luglio 2023. Al suo posto, alle ore 14.05, tornerà il Summit sulla Sicurezza Alimentare ma stavolta, diversamente da quanto successo il 24 luglio scorso, si tratterà della cerimonia di chiusura dell’evento, svolto a Roma. L’appuntamento con le vicende delle sorelle Silva, tornerà presto a farci compagnia su Rai1. Scopriamo quando e cosa succederà.

Sei Sorelle: la Soap non va in onda il 26 luglio 2023

Mercoledì 26 luglio 2023 dovremo fare a meno dell’appuntamento con Sei Sorelle. La Soap di Rai1 si prende una seconda pausa in questa penultima settimana di luglio, per lasciare spazio al Summit sulla Sicurezza Alimentare, che andrà in onda a partire dalle 14.05. Questo mercoledì ci sarà la cerimonia di chiusura dell’evento svolto a Roma e l’appuntamento con le sorelle Silva tornerà regolarmente – con probabili recuperi nei prossimi giorni – il 27 luglio 2023.

Sei Sorelle Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 27 luglio 2023

Sei Sorelle tornerà regolarmente in onda giovedì 27 luglio 2023, alle ore 16.10. Scopriamo insieme le Trame dell’episodio:

Aurora rivela a Celia di essersi sottoposta pure lei all’elettroshock e di averlo fatto per il suo stesso motivo. Cristobal torna all’ospedale da campo sano e salvo e con le medicine. Marina gli fa una dichiarazione d’amore e lui, colpito dalle sue parole, decide di chiederle di sposarlo. A casa Silva c’è stato un furto e Diana scopre che tra i gioielli che sono stati rubati, c’è anche la spilla che Salvador le aveva regalato, poco prima di perdere la memoria. Per lei sarà una bruttissima sorpresa.

Sei Sorelle: la Soap andrà in onda per tutte l’estate ma da settembre…

Le puntate di Sei Sorelle sono agli sgoccioli. La Soap spagnola andrà in onda per tutta l’estate e si interromperà nella seconda settimana di settembre, per lasciare spazio alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Le avventure delle sorelle Silva torneranno a farci compagnia probabilmente nel 2024 visto che l’8 settembre 2023, data dell’ultimo episodio in onda quest’anno, non saremo arrivati al gran finale. Mancano infatti diverse puntate prima di salutare le Silva definitivamente e scoprire cosa riservi loro il futuro. Possiamo solo anticiparvi che il cast come lo conosciamo adesso, subirà diverse modifiche e non tutti i personaggi ci accompagneranno sino alla fine.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 25 al 28 luglio 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.