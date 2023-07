Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Petra muore!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Petra morirà. Dopo esserci riappacificata con Celia, la ragazza perderà tragicamente la vita. Ma come succederà? Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della Soap di Rai1.

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle dovremo dire addio a uno dei personaggi della Soap. Le Anticipazioni Spagnole ci rivelano che Petra morirà e che la sua morte sarà piuttosto tragica e improvvisa. Sarà un duro colpo per Celia ma anche per Bernardo che si sarà affezionato a lei, tanto da aver cominciato una relazione romantica con l’operaia. Ma cosa succederà? Scopriamolo:

Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Petra e Bernardo si innamorano

Nei prossimi episodi di Sei Sorelle vedremo nascere un dolce sentimento tra Petra e Bernardo. L’operaia, dopo che l’avvocato è stato lasciato da sua moglie, è corsa a dargli una mano e si è offerta di cucinare per lui. Da semplice presenza per un aiuto domestico, quella di Petra si trasformerà in qualcos’altro e Bernardo si affezionerà sempre più a lei, tanto da trovare il coraggio di farsi avanti e di corteggiarla. I suoi sentimenti saranno ricambiati e i due cominceranno una relazione amorosa, che farà storcere il naso a Benjamin e a Miguel.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Petra chiede aiuto a Celia per poter vivere il suo amore

Se per Miguel si tratterà solo di gelosia, per Benjamin l’ostacolare la relazione tra sua figlia e Bernardo, diventerà una questione di principio. L’operaio non vorrà infatti che la sua bambina si metta in una brutta situazione e venga tacciata per una poco di buono, per essersi innamorata e frequentare, un uomo sì abbandonato ma ufficialmente ancora sposato. Petra sarà costretta a lasciare la sua casa e a chiedere aiuto a Celia, l’unica persona che potrà davvero capirla e sostenerla. La Silva le offrirà non solo un alloggio ma anche una spalla su cui piangere, facendo però infuriare Aurora, che avrà paura che la ragazza provi ancora dei forti sentimenti per il suo primo grande amore.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Petra muore

Celia offrirà il suo aiuto a Petra e nello stesso tempo cercherà di dimostrare ad Aurora di non provare più alcun sentimento d’amore per l’operaia ma di avere occhi solo per lei. Il dolce rapporto che si ricostruirà tra la Silva e l’operaia continuerà però a preoccupare l’infermiera, che proprio non tollererà una simile situazione. Petra e Bernardo continueranno a frequentarsi e ad amarsi ma il loro rapporto sarà presto distrutto da un tragico evento: Petra morirà! La giovane perderà la vita in modo tragico e inaspettato, lasciando tutti senza parole e il povero avvocato distrutto. Anche per Benjamin sarà un grande dolore e purtroppo per lui, vivrà con il costante rammarico di non aver potuto fare pace con sua figlia. Per Celia sarà difficile dire addio al suo primo amore e lo sarà ancora di più quando a consolarla non troverà più Aurora, che lascerà il suo fianco poco dopo, richiamata da un triste mistero che tormenta la sua vita.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.