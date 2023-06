Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Petra e Celia distrutte. Sono in arrivo tragiche novità!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che per Petra e Celia arriveranno momenti molto duri. Le due ragazze si troveranno nei guai. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, in arrivo su Rai1.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto sia per Petra che per Celia arriveranno brutte notizie. La prima sarà sconvolta dalla scoperta che sua madre è una ladra mentre la seconda sarà costretta a sottoporsi a una cura molto pericolosa.

Anticipazioni Sei Sorelle: Petra riabbraccia sua madre

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Josefa, la madre di Petra, si presenterà a Madrid. Per l’operaia riabbracciarla sarà una vera gioia e le due cercheranno di ricucire il loro rapporto, interrotto quando Petra era ancora molto piccola. La figlia di Benjam sarà molto grata a Celia. La Silva l'ha aiutata a ritrovare la sua mamma ed è tutto merito suo se ora è felice.

Sei Sorelle Anticipazioni: Petra scopre che sua madre è una ladra

Petra cercherà di aiutare sua madre, in gravi difficoltà economiche, e le offrirà il suo lavoro di stiratrice a La Ville de Paris. La ragazza sarà felicissima di dare alla mamma un’opportunità per rimanere a Madrid e al suo fianco ma dovrà presto ricredersi. Scoprirà infatti che la donna è una ladra. Josefa scapperà con alcune preziose stoffe in vendita nella boutique di German e Petra sarà costretta a risarcire il Rivera. Celia tornerà a darle una mano, mettendosi a lavorare anche lei come stiratrice, affinché la sua amica guadagni il più possibile.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia si sottopone a una dura cura

Nelle prossime puntate il rapporto tra Celia e Petra, dopo la fuga di Josefa, si intensificherà. Le due passeranno sempre più tempo insieme e le cose sfuggiranno di mano a entrambe. La Silva, sempre più convinta di non riuscire a provare attrazione per gli uomini, deciderà di sottoporsi a una cura. Scoprirà infatti di un dottore che afferma di essere in grado di curare le deviazioni sessuali delle persone e non esiterà a contattarlo. La ragazza si lascerà completamente andare a pratiche dolorose e pericolose – tra cui l’elettroshock – per riuscire a guarire e farà preoccupare le sorelle e persino Merceditas, che la vedranno letteralmente sfiorire.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.