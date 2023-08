Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Elisa delusa da Don Ricardo. Tornerà a casa dalle sue sorelle?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che per Elisa ci sono nuovi problemi all'orizzonte. La piccola Silva si troverà ad affrontare una realtà molto difficile da digerire, che potrebbe costringerla a tornare a casa dalle sue sorelle, con la coda tra le gambe. Vediamo insieme cosa succederà nella Soap di Rai1.

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Elisa scoprirà che i suoi desideri non potranno esaudirsi tutti. Nuovi problemi sono in arrivo per la più piccola tra le protagoniste della Soap di Rai1, che capirà non solo di non essere completamente guarita dal suo problema alla gamba ma di non avere alcuna chance di essere riconosciuta dal suo vero padre, Don Ricardo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa scopre di avere ancora problemi alla gamba

Elisa ha voltato le spalle alle sorelle più e più volte, arrivando persino ad allearsi con Donna Dolores per ottenere l’ambito ruolo di Madrina del Teatro Real. La ragazzina si è sempre dimostrata una giovinetta senza scrupoli ma proprio questo suo comportamento potrebbe ritorcersi contro di lei. Tra i nuovi problemi – e saranno tanti – che dovrà affrontare, ci saranno i dolori alla gamba, che torneranno a infastidirla. Se vi ricordate, Elisa non ha mai preso sul serio gli avvertimenti di Cristobal di stare a riposo e di permettere alla gamba di guarire serenamente ma ha sempre voluto fare di testa sua, affrettando i tempi. Nelle prossime puntate, il ginocchio e la caviglia della Silva finiranno per cedere, costringendola a correre da un medico, specializzato in agopuntura, per tornare al più presto a camminare senza zoppicare.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa alla ricerca di un facoltoso pretendente ma finisce nei guai

La fretta di rimettersi in piedi senza zoppicare, avrà un preciso motivo. Elisa vorrà riprendersi in fretta per cominciare la selezione dei suoi pretendenti. La ragazzina spera sempre di incontrare un giovinotto avvenente e ricco, che possa garantirle un futuro roseo e di certo non vorrà presentarsi claudicante alle serate di gala. A una di questa conoscerà l’affascinante Leopoldo, di cui si innamorerà follemente. Il giovanotto, che si presenterà inizialmente come un rampollo rispettabile e molto amabile, si rivelerà invece piuttosto pericoloso. Costringerà infatti Elisa a fare qualcosa che una signorina per bene, non dovrebbe fare.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Don Ricardo non vuole riconoscere Elisa

Ma il problema più grande che Elisa dovrà affrontare sarà il fatto che Don Ricardo non intenderà riconoscerla. La ragazza vorrà a tutti i costi che il suo vero padre si prenda le sue responsabilità ed esca allo scoperto ma il Silva, spaventato di perdere le sue quote della Tessuti Silva, si rifiuterà di rivelare a tutta la società che la piccola Elisa non è sua nipote ma la sua bambina. Questo creerà nella più piccola delle sorelle Silva, un grande dolore, a cui si aggiungerà il fatto che la ragazza capirà i loschi traffici in cui il suo papà è invischiato. Comprenderà quindi di aver fatto un grosso errore nell’aver voltato le spalle ad Adela e alle altre e potrebbe persino decidere di tornare a casa, con la coda tra le gambe.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.