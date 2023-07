Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Diana diventa una spia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto Diana diventerà una spia. Come succederà? Ecco le Trame delle prossime puntata della Soap di Rai1.

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Diana sarà protagonista di un colpo di scena clamoroso. La ragazza, dopo aver incontrato il suo vecchio amico Alonso ed essersi fidanzata con lui, deciderà di diventare una spia. Ma perché? Cosa succederà alla Silva? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana scopre la doppia vita di Alonso

Diana dovrà dire addio a Salvador. Dopo il fallimento del suo bacio per fargli tornare la memoria, la ragazza avrà purtroppo la certezza di non poter far tornare i ricordi del Montaner e rinuncerà definitivamente a lui. A renderle le cose un pochino più facili ci sarà Alonso, un suo amico d’infanzia, tornato a Madrid all’improvviso. Il ragazzo farà breccia nel cuore della Silva e lei riuscirà a mettere da parte il suo amore per il direttore della Tessuti Silva, almeno per ora. La ragazza scoprirà molto presto che il suo nuovo compagno nasconde una doppia vita: è una spia.

Sei Sorelle Anticipazioni: Diana diventa una spia

Diana scoprirà che Alonso è una spia e che è tornato a Madrid proprio per portare a termine una missione. La Silva ne rimarrà affascinata e non solo prometterà al suo nuovo amore - che presto diventerà ufficialmente il suo fidanzato - di mantenere il suo segreto ma gli chiederà persino di aiutarlo. Diana vorrà diventare una spia come lui. Il ragazzo sarà combattuto e inizialmente cercherà di farle cambiare idea. La giovane sarà però così tanto convinta ad andare avanti con il suo progetto, da far cadere ogni incertezza da parte di Alonso e da farsi assegnare immediatamente un compito, che porterà a termine con grande successo.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Le Silva preoccupate per il comportamento di Diana

Diana prenderà molto sul serio il suo ruolo di spia e la presenza di Alonso la renderà una donna nuova. La Silva comincerà a indossare pantaloni e ad andare in moto, cosa che creerà un certo scalpore nell’alta società madrilena. Le sue sorelle, visto le voci che stanno circolando su di lei e sulla loro famiglia - di nuovo - le chiederanno di fare attenzione e di smettere di dare scandalo. Diana però non avrà alcuna intenzione di cambiare e continuerà imperterrita a non comportarsi secondo l’etichetta della signorina per bene. Il suo nuovo ruolo di spia le darà una nuova sicurezza e un nuovo sprint, che lascerà tutti senza parole.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.