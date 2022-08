Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Celia dimentica Petra. Ecco chi sarà il suo grande e sfortunato amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate della Soap Sei Sorelle in onda molto presto su Rai1. Negli episodi in arrivo, Celia incontrerà l'amore della sua vita. Sarà una lunga e appassionata storia d'amore ma purtroppo destinata a un triste e infausto destino.

In queste calde settimane di agosto, nelle puntate di Sei Sorelle, abbiamo visto Celia in grande difficoltà. La ragazza, preso coscienza dei suoi sentimenti per Petra, ha alla fine rivelato a Francisca di essersi innamorata e di provare un grande apprensione. Le Anticipazioni Spagnole della Soap di Rai1, ci rivelano che la bella Silva riuscirà a superare la cotta per l'operaia e riuscirà persino a dimenticarla. Nella sua vita arriverà un nuovo amore, un appassionato rapporto destinato però a un futuro infausto e triste. Vediamo insieme quello che ci aspetta.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Celia dimentica Petra

Celia ha confessato a Francisca di essersi innamorata di Petra e per evitare di continuare a provare questi sentimenti, assolutamente inaccettabili per il tempo, ha deciso di allontanarsi dalla fabbrica. Nelle ultime puntate di Sei Sorelle, andate in onda su Rai1, la Silva sembra aver ritrovato se stessa ed essere riuscita a placare la sua passione per l'operaia. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che a lungo andare, episodio per episodio, Celia riuscirà a dimenticare il suo amore e lascerà Petra al fianco di Miguel ormai marito e moglie. La ragazza e il suo neo marito non compariranno più nelle puntate e sembrerà che il loro destino non sia più legato a quello della bella figlia di Don Fernando.

Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Celia finisce in terapia e conosce Aurora

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che le crisi sentimentali di Celia finiranno per farle avere un grande esaurimento nervoso. Questa condizione sarà tale da costringerla a seguire delle cure e a trasferirsi, per un periodo, in una clinica. Sarà là che conoscerà Aurora. La donna, incinta e spaventata da un marito violento, si affezionerà moltissimo alla Silva. Le due cominceranno a provare, l'una per l'altra, un forte sentimento, che si rivelerà presto essere amore. Convinte a seguire il loro cuore, le ragazze cercheranno di darsi alla fuga. Aurora si allontanerà dal marito ma non riuscirà, purtroppo, a trovare la pace che spera.

Trame e Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Aurora muore tra le braccia di Celia

Celia e Aurora vivranno un amore appassionato e puro e cercheranno di vincere le malelingue del tempo. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che le due saranno però costrette a separarsi. Il loro addio sarà struggente e le costringerà a pensare di non potersi mai più rivedere in tutta la loro vita. Questo pensiero non si realizzerà ma il loro ultimo incontro, dopo diverso tempo, sarà ancora più tragico. Aurora tornerà da Celia malata e in punto di morte. La ragazza spirerà tra le braccia della Silva e lascerà un vuoto enorme nel cuore della bella scrittrice. Riuscirà mai a consolarsi, a dimenticare Aurora e a provare - un domani - un sentimento per qualcun'altra?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.