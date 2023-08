Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Blanca e Cristobal amanti ma Marina...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che per Blanca e Cristobal non riusciranno a frenare la loro passione e dopo che il Loygorri sarà tornato dal fronte, vivo, i due cominceranno una relazione clandestina. Ma attenzione a Marina...

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Blanca dovrà fare i conti con un matrimonio infelice e con unarelazione clandestina stroncata sul nascere. La Silva si troverà infatti a dover combattere per raggiungere la sua felicità ma stavolta, tra i suoi nemici, ci sarà la sempre più perfida Marina. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Blanca sposa Rodolfo dopo la notizia della morte di Cristobal

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle la famiglia Loygorri verrà sconvolta dalla notizia della morte di Cristobal al fronte. Donna Dolores, Rodolfo e Blanca scopriranno che il medico ha perso la vita in Marocco e Marina e Carlitos torneranno a casa senza di lui. La Silva, distrutta da questa notizia e sconvolta dal fatto che il suo vero amore ha sposato la sua fidanzata mentre si trovavano in guerra, deciderà di cedere a Rodolfo e di sposarlo. Peccato però che proprio il giorno del loro matrimonio, quando il danno sarà fatto, un ufficiale dell’esercito arriverà per annunciare che Cristobal è stato ritrovato vivo e che sta per fare ritorno, sano e salvo a Madrid.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Blanca prigioniera di un matrimonio senza amore

Blanca sarà sconvolta dal sapere che Cristobal è vivo e che lei non solo non è riuscita a dirgli che lo ama sinceramente e a scegliere lui, ma anche di essersi sposata con un uomo che non ama. Blanca si troverà prigioniera di un matrimonio senza amore e di un Rodolfo sempre più pressante e senza scrupoli, che non farà altro che pretendere dalla moglie un erede. La Silva vivrà dei momenti molto delicati e Cristobal, accortosi che suo fratello non è più l’uomo gentile di una volta, cercherà di intervenire per migliorare la situazione. Quello che otterrà sarà però di riavvicinarsi alla donna che ama e di tradire Marina.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Tra Cristobal e Blanca sarà un amore clandestino ma…

Cristobal cercherà di aiutare Blanca e Rodolfo ma finirà per avvicinarsi di nuovo alla Silva e per far scoppiare di nuovo la passione tra loro. I due si lasceranno andare al loro amore e cominceranno a frequentarsi fuori da casa Loygorri, nascondendosi in una pensione. Il loro amore clandestino verrà presto scoperto e saranno nuovamente costretti a separarsi. Stavolta però a volerli separare sarà Marina, furiosa contro suo marito e decisa a non farsi soffiare quello che, con fatica, ha conquistato. La donna costringerà il consorte a lasciare la sua casa e a trasferirsi in un appartamento lussuoso, dove Cristobal possa avere il suo studio privato. Marina arriverà persino a chiedergli di farsi dare del denaro da Rodolfo, affinché i due possano vivere nel lusso, lontano da Blanca e da ogni tentazione. Cristobal non ne sarà ovviamente felice ma, per evitare ulteriori scandali, sarà costretto ad accettare i ricatti della moglie. Si accorgerà però che la sua dolce Marina sta cominciando ad avere degli atteggiamenti ossessivi e pericolosi?

