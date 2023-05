Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca cacciata da casa Silva. La situazione è grave!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Francisca dovrà affrontare l'ira di Blanca. Tra le due sorelle scoppierà una vera e propria guerra, che costringerà la fidanzata di Rodolfo a cacciare di casa la cantante. Ma perché? Che cosa succederà su Rai1? Scopriamolo.

I guai per Francisca non sono finiti. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai1, la cantante sarà mascherata. Le Silva scopriranno che la loro sorellina è la Bella Margarita e andranno su tutte le furie. La ragazza cercherà di spiegare loro di aver cominciato a cantare all'Ambigù per guadagnare qualche soldo in più e aiutare così la famiglia e di aver deciso di continuare, entusiasta del suo successo e del suo pubblico. Le sue spiegazioni saranno però vane, soprattutto con Blanca. La giovane si arrabbierà tantissimo con lei e temendo uno scandalo sarà costretta a imporle un ultimatum: o abbandonerà per sempre la sua carriera come cantante nel locale dei Gutiérrez o sarà cacciata di casa. Francisca sceglierà la seconda opzione.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca smascherata

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Francisca dovrà affrontare una situazione piuttosto spiacevole. Purtroppo per lei, un articolo di giornale rivelerà a tutta Madrid che lei è la Bella Margarita. In città ma soprattutto a casa Silva, ci sarà il delirio. Tutte le sue sorelle se la prenderanno con lei e non solo per aver nascosto a tutte la sua decisione ma anche per essere stata così avventata. La cantante cercherà di spiegare loro di aver deciso di cantare all'Ambigù per non abbandonare il suo sogno di diventare un'artista famosa ma anche per guadagnare qualche soldo in più, utile alla loro famiglia. Se Adela, Diana e anche Celia, capiranno la situazione, Blanca non riuscirà a perdonarla. Quello che ha combinato avrà delle forti ripercussioni su di lei.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca furiosa contro Francisca. Sarà scandalo!

Blanca non perdonerà Francisca per quello che ha fatto e la colpa sarà tutta della famiglia Loygorri. La Silva accuserà la sorella di averla messa in una situazione piuttosto complicata e di rischiare lo scandalo per causa sua. Non era infatti il caso e non era di certo appropriato, che una signorina per bene cantasse in un locale popolare come l'Ambigù. Tutta Madrid comincerà a parlare male di lei e ad additarla come un ragazza poco rispettabile e queste voci finiranno per mettere i Loygorri – e Blanca – in cattiva luce. La fidanzata di Rodolfo, condizionata dalle parole di Donna Dolores, chiederà a Francisca di rinnegare la Bella Margarita e di non tornare a esibirsi. Blanca arriverà persino a minacciarla di cacciarla di casa se dovesse rimettere piede sul palco del locale ma a questo ultimatum arriverà una risposta inaspettata.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca decide di lasciare casa Silva e di continuare a esibirsi

Francisca non accetterà di essere ricattata soprattutto se a farlo è sua sorella, convinta da Donna Dolores. La Silva non vorrà cedere davanti a questa minaccia e non avrà alcuna intenzione di rinunciare ai suoi sogni di diventare una cantante famosa. Spinta dal fatto di non poter partire per la scuola del maestro Tabuyo – che l'ha informata di non poter procedere alla sua iscrizione – la ragazza se ne andrà di casa e si trasferirà da Antonia ed Enrique. Gabriel, di cui Francisca ha ammesso di essere innamorata, sarà ben felice di accoglierla a casa mentre per Blanca cominceranno i sensi di colpa. La fidanzata di Rodolfo comprenderà di essere stata molto dura e quando scoprirà che sua suocera ha organizzato una festa in onore del suo fidanzamento, senza invitare Francisca, se ne avrà a male. Capirà di dover fare un passo indietro e non dare retta alle malelingue o rimarrà legata ai retaggi del passato e condizionata dalle convenzioni, come è la signora Loygorri?

