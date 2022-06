Sei Sorelle Anticipazioni: Celia Freijeiro è Adela Silva. Vita e carriera dell’attrice

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio l’attrice Celia Freijeiro, volto di Adela Silva nella nuova soap di Rai1, Sei Sorelle.

In attesa della messa in onda della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Rai 1 ha deciso di non lasciare i suoi telespettatori da soli e ha proposto una nuova soap spagnola, Sei Sorelle. Nel cast c’è anche Celia Freijeiro, attrice e produttrice spagnola, che presta il volto ad Adela, la maggiore delle coraggiose sorelle Silva. Scopriamo la vita privata, la biografia e qualche curiosità sulla bellissima interprete.

Sei Sorelle, la strepitosa carriera di Celia Freijeiro

Nata a Vigo, in Galizia il 9 febbraio 1983 sotto il segno dell’Acquario, Celia Freijeiro ha le idee chiare sin dalla giovane età e non ha paura di rischiare per raggiungere i propri obiettivi. Conseguita la laurea De Witt High School in Arkansas, negli Usa, Celia si trasferisce a Madrid per intraprendere la carriera d’attrice partendo dai palcoscenici teatrali. Tra le menzioni speciali occorre ricordare la sua partecipazione all’opera El coro de agosto, che le valse una nomination ai Premi Valle Inclan de Teatro e al Premio Marte. Nel 2008, l’attrice iberica fu scelta per il ruolo principale nella serie televisiva Pelota, per poi approdare nel cast di Omicidi - Unità Speciale, acclamata serie poliziesca dove interpretò la parte dell’ispettore Eva Hernández. L’anno precedente, Celia debuttò nel modo della produzione cinematografica fonando la propria casa produttrice ovvero Pocapena Producciones. La carriera dell’interprete decolla nel 2012 quando Celia viene selezionata per i Premi Goya come Miglior Attrice Protagonista, grazie al ruolo nella pellicola Todo e silencio, film diretto da José Luis Cuerda. Nel 2015, Celia approda nel cast di Sei Sorelle, soap attualmente in onda su Rai 1, nel ruolo di Adela, la maggiore delle coraggiose sorelle Silva.

Sei Sorelle, l’interprete di Adela Silvia star su Instagram

Celia Freijeiro è un’attrice molto amata in Spagna perciò non stupisce che il suo profilo Instagram sia seguitissimo (da circa 50mila followers). Proprio grazie al suo profilo social riusciamo a scoprire che l’attrice è una donna molto risoluta, tanto che il suo motto è “lei ha ceduto di poterlo fare, perciò l’ha fatto”, ma anche attenta a passare messaggi positivi ai suoi fan, raccomandando di essere sempre buoni con sé stessi, apprezzando gli obiettivi che si raggiungono senza crucciarsi per i piccoli incidenti di percorso che la vita ci mette davanti. Celia ama moltissimo viaggiare, come dimostrano gli scatti pubblicati che la ritraggono immersa in paradisiaci mari ma anche in città ricche di storia e arte. L’attrice, inoltre, è molto impegnata nell’ambito dei diritti civili e, in particolare, dei diritti delle donne e promuove maggior attenzione all’uguaglianza di genere, alla parità salariale e ai temi caldi che riguardano il mondo femminile. Mancano foto con il presunto fidanzato, e non sappiamo se l’attrice sia semplicemente molto gelosa della propria privacy o single, appaiono però numerosi scatti con l’adorato fratello Pedro.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.