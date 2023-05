Sei Sorelle Anticipazioni: Adela e German cedono alla passione. Carolina cerca vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai1, Adela cederà alla passione con German. I due decideranno di vivere il loro amore nonostante la presenza di Carolina ma attenzione... la donna cercherà vendetta.

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Adela finirà di nuovo tra le braccia di German. Le Anticipazioni della Soap di Rai1, ci rivelano che la maggiore delle Silva dimenticherà Mauro e capirà di amare ancora moltissimo il proprietario della boutique la Ville de Paris. Tra i due, complice la momentanea assenza di Carolina, scoppierà la passione, che continuerà anche quando la moglie del Rivera tornerà in città con il loro bambino.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela e German cedono alla passione

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Adela finirà di nuovo tra le braccia di German. La Silva, dopo aver confessato a Mauro la verità sulla sua famiglia e dopo aver addirittura deciso di farsi carico dei debiti del suo fidanzato, capirà che questi non è l'uomo per lei. Adela comprenderà di non aver mai seppellito del tutto i suoi sentimenti per il direttore de La Ville de Paris e, durante un loro incontro, sarà coinvolta in un bacio appassionato con lui. I due tenteranno di mettere un freno alla loro passione ma l'assenza di Carolina – andata fuori città per partorire – permetterà loro di vivere un idillio amoroso senza freni.

Sei Sorelle Anticipazioni: Carolina torna ma Adela e German decidono di continuare la loro storia

Adela si sentirà in colpa per la sua storia d'amore con German, soprattutto quando Carolina tornerà in città con suo figlio. La Silva cercherà di mettere un freno alla storia d'amore con il Rivera ma i due capiranno molto presto di non poter resistere ai loro sentimenti. Decideranno quindi di vedersi clandestinamente. Purtroppo per loro, Carolina, Rosalia e Antonia metteranno loro i bastoni tra le ruote. Sarà allora che la situazione comincerà a sfuggire loro di mano.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina cerca vendetta. Vuole German lontano da Adela

La relazione clandestina tra Adela e German verrà scoperta. Rosalia, ormai al corrente di quello che sta facendo la sua amata Silva, tenterà di intervenire. Si recherà da German per chiedergli di stare lontano da Adela e salvarla dal sicuro scandalo che la colpirà, se inizieranno a circolare delle voci su di loro. La governante sarà molto chiara con il Rivera così come lo sarà Antonia, sua sorella, avvertita dalla stessa Carolina. La donna, delusa e furiosa per il tradimento del marito, cercherà vendetta e tenterà di scatenare la cognata contro German. Ma la malefica bionda non si fermerà qui. Cercherà di mettere la sua rivale in cattiva luce, in ogni modo, e di farle passare dei brutti momenti.

