Sei Sorelle Anticipazioni 8 agosto 2023: Rodolfo perde la testa. Blanca è in trappola!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l'8 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Rodolfo perde la testa e tratta con violenza Blanca. La Silva è in pericolo?

Nella puntata di Sei Sorelle in onda l’8 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Rodolfo diventerà sempre più ingestibile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Blanca cercherà di chiarirsi con il suo fidanzato e di tornare ad avere un dialogo pacifico tra loro. Il banchiere non solo non le darà per nulla retta ma diventerà violento e aggressivo e ricorderà alla fidanzata che dopo quello che è successo, è lui a comandare. Intanto Rosalia si convincerà a seguire Merceditas all’Ambigù. La serata non andrà però come previsto e la governante finirà per assistere allo spettacolo di Francisca e a essere presa in giro da Raimundo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca pentita di essersi concessa a Rodolfo

Blanca sta finendo nella morsa di un ragno molto velenoso. Dopo la sfuriata di Rodolfo, in preda all’ira per il ritorno a casa di Francisca, la ragazza ha dovuto fare di tutto per calmare il suo fidanzato e per riportare la pace tra loro. Purtroppo però ha dovuto accettare di fare qualcosa che non avrebbe voluto fare, non adesso almeno. Blanca ha confessato ad Adela di essersi concessa al Loygorri prima del matrimonio e di averlo dovuto fare per frenare la furia del banchiere. Adela cercherà di rincuorare la sorella, che si sarà però messa in un serio guaio.

Sei Sorelle Anticipazioni: Rodolfo ha perso la testa. Blanca è nei guai

Blanca si è concessa a Rodolfo al solo scopo di riportare un po’ di pace tra loro. La ragazza capirà di aver fatto peggio e di essersi messa in guai seri. Sì perché quando chiederà al compagno di chiarire la loro situazione e di rassicurarla su quanto accaduto, lui le risponderà in un modo violento e prevaricatore, ricordandole che ora – dopo aver consumato la loro relazione – lei appartiene a lui. Rodolfo dirà chiaramente alla Silva di essere lui a comandare ora e di non avere alcuna intenzione di ascoltare le sue richieste.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Rosalia presa in giro da Raimundo

Donna Rosalia continuerà a vegliare sulle sorelle Silva e a non voler lasciare neanche un momento il loro fianco. Per questo motivo si lascerà convincere a recarsi all’Ambigù, per sistemare le cose. Purtroppo la serata non andrà come previsto. Non solo sarà costretta ad assistere all’esibizione di Francisca, per cui sarà in imbarazzo, ma verrà persino criticata e presa in giro da Raimundo. Merceditas ne sarà furiosa. Suo cugino come si permette un simile atteggiamento?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.