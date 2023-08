Sei Sorelle Anticipazioni 31 agosto 2023: Don Ricardo si rifiuta di adottare Elisa. La Silva è distrutta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 31 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Don Ricardo si rifiuterà di adottare Elisa per non...

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda su Rai1 il 31 agosto 2023, alle ore 16.10, ci rivelano che Elisa riceverà un secco No da parte di suo padre. Don Ricardo le dirà di non poterla in alcun modo riconoscerla, per paura di perdere il controllo della fabbrica. La ragazza ci rimarrà malissimo. Intanto tra Rodolfo e Blanca iniziano i primi problemi e Cristobal, preoccupato, cercherà di riportare la pace tra loro. Marina si infurierà per l’intervento del marito e si schiererà dalla parte di Rodolfo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Don Ricardo rifiuta di adottare Elisa

Elisa sta piano piano ottenendo quello che vuole ma le manca ancora un piccolo ma importante tassello, per essere pienamente soddisfatta. La ragazza vorrebbe che suo padre la riconoscesse legalmente. Riceverà però un secco No a questa richiesta. Don Ricardo le riferirà di non aver alcuna intenzione di procedere all’adozione, per non perdere il controllo della fabbrica. Elisa ci rimarrà molto male e potrebbe decidere di fare qualche mossa per vendicarsi di questo rifiuto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal cerca di portare la pace tra Rodolfo e Blanca

Blanca e Rodolfo si sono sposati ma tra i due è evidente che non ci sia più amore. La Silva si è ritrovata a essere sposata con un uomo di cui non è innamorata ma soprattutto a vivere con il suo vero innamorato. La cosa la sta mettendo a dura prova e, come era prevedibile, porterà ai primi litigi. Cristobal cercherà di intervenire ma il suo aiuto non verrà per nulla apprezzato da Rodolfo, che penserà che il fratello si stia mettendo in mezzo nel suo matrimonio. E non sarà l’unico a pensarlo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Marina prende le parti di Rodolfo

L’intervento di Cristobal e il suo voler aiutare Blanca, verrà frainteso da Rodolfo. Il maggiore dei Loygorri, al corrente dei sentimenti del fratellino verso sua moglie, crederà che Cristobal voglia mettersi in mezzo e Marina gli darà manforte. La donna si schiererà dalla parte del cognato ma non si fermerà qui e chiederà al marito di allontanarsi immediatamente da casa Loygorri e da Blanca.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.