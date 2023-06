Sei Sorelle Anticipazioni 19 giugno 2023: Francisca si vendica di Blanca ma le conseguenze saranno tragiche!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 19 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca si vendicherà di Blanca. Le due sorelle si allontaneranno per sempre?

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 16 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Francisca deciderà di vendicarsi di Blanca e di Donna Dolores. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la cantante si presenterà alla festa a casa Loygorri e farà infuriare la sorella. Il loro rapporto sarà irrimediabilmente compromesso? Intanto le Silva troveranno l’occasione giusta per raccontare a tutti della morte di Don Fernando mentre Elisa, decisa a fare il suo debutto, si toglierà il gesso, senza pensare alle conseguenze.

Francisca si vendica di Blanca: Anticipazioni Sei Sorelle del 19 giugno 2023

Francisca ha dovuto lasciare casa Silva a causa di Blanca. La cantante non ha perdonato la sorella per aver scelto Donna Dolores e la famiglia Loygorri a lei e alla sua felicità. Per questo quando le si presenterà l’occasione di vendicarsi, non se la lascerà sfuggire. Francisca si presenterà alla festa in onore del quarto anno di fidanzamento di Blanca e Rodolfo. La sua presenza lascerà tutti senza parole e scatenerà uno scandalo. Tra le due sorelle Silva si creerà una frattura insanabile, che porterà le due ad allontanarsi definitivamente. Neanche gli eventi che dovranno affrontare successivamente, riusciranno a riportare la pace.

Anticipazioni Sei Sorelle: Le Silva decidono di rivelare a tutti che Don Fernando è morto

Con la cessione della fabbrica, le Silva hanno pensato di poter finalmente confessare a tutti che il loro padre è morto. Le ragazze dovranno trovare però il modo giusto per farlo. Non potranno certo dire di aver nascosto la sua morte per mesi. L’idea adatta verrà loro leggendo un articolo sul giornale. Le ragazze fingeranno che Don Fernando sia tra le vittime di un terribile naufragio di cui la stampa sta parlando. Tutta Madrid crederà a questa versione e le sorelle potranno piangere pubblicamente la scomparsa del loro adorato papà. Ma attenzione perché le cose non andranno bene come loro spereranno.

Sei Sorelle Anticipazioni: Rodolfo deluso da sua madre

Donna Dolores ha fatto di tutto per impedire che Rodolfo partisse per il Marocco. Il Loygorri scoprirà con orrore le intenzioni della madre e andrà su tutte le furie. Intanto Cristobal continuerà a pensare di partire per la guerra, come medico militare mentre Elisa, decisa a fare il suo debutto, si toglierà il gesso. La ragazza sarà così ansiosa di presentarsi in società, che non si preoccuperà del rischio di rimanere per sempre zoppa. Inoltre per la ragazza saranno in arrivo grandi e sconvolgenti novità. Intanto Adela e German non riusciranno a separarsi. La loro relazione clandestina proseguirà ma...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 19 al 23 giugno 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.