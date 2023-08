Sei Sorelle Anticipazioni 17 agosto 2023: Celia scoperta! Diana la vede baciarsi con Aurora

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 17 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Diana scoprirà Celia e Aurora baciarsi mentre Francisca sarà costretta a rivelare a Don Luis di essere incinta.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 17 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, Aurora si intrufola a casa Silva, con grande felicità di Celia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le due ragazze si lasceranno andare ai loro sentimenti e si baceranno. Peccato però che Diana, sopraggiunta in quel momento, le scopra e rimanga senza parole. Intanto in Africa, il camion su cui viaggia Cristobal, subisce un’imboscata mentre Rosalia comunica di aver convinto il dottor Bourdillon a operare Benjamin. Francisca è invece costretta a rivelare a Don Luis di aspettare un figlio da Gabriel.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana scopre Celia e Aurora baciarsi

Celia rischierà di ritrovarsi di nuovo nei guai. La Silva sta cercando di vivere senza intoppi la sua relazione con Aurora ma è ben consapevole che nessuno mai dovrà scoprirla, soprattutto non le sue sorelle. Ma tutte le sue buone intenzioni finiranno per essere distrutte quando Aurora, riuscita a uscire di prigione, si intrufolerà nella sua camera e si getterà tra le sue braccia. Le due ragazze si lasceranno andare a un bacio appassionato ma purtroppo Diana arriverà proprio in quel momento e le scoprirà. Cosa succederà ora? La Silva terrà la bocca chiusa e non rivelerà a nessuno lo scabroso segreto della sorella oppure correrà a raccontarlo ad Adela e alle altre?

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal in pericolo

In Africa la situazione si sta facendo sempre più grave e stavolta la vita di Cristobal potrebbe essere davvero messa in pericolo. Il camion su cui viaggia il Loygorri sarà assaltato e per lui saranno momenti molto critici. Che gli succederà? Intanto Rosalia comunicherà di essere riuscita a convincere il dottor Bourdillon a operare Benjamin. Tutti saranno ansiosi di sapere se l’operaio riuscirà a riacquistare la vista.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca confessa a Don Luis di essere incinta

Francisca ha dichiarato di amore Gabriel ma tra loro non è tornato tutto come prima. La ragazza non ha rispettato la sua promessa di lasciare il Teatro Real e il locandiere si è infuriato. Quel che è peggio è che la Silva ha capito di essere rimasta incinta e di non poter certo cavarsela da sola. Sarà quindi costretta a rivelare tutto a Don Luis ma gli dirà anche che il padre del bambino è il suo odiato nemico. Cosa farà il maestro di canto? Le starà accanto o l’abbandonerà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 14 al 18 agosto 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.