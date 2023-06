Sei Sorelle Anticipazioni 16 giugno 2023: Tutte con Francisca. Le Silva dichiarano guerra a Donna Dolores?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 16 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che le Silva si dimostreranno solidali con Francisca e decideranno di non partecipare alla festa organizzata in onore di Blanca.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata in onda il 16 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, le Silva decideranno di non presentarsi a casa Loygorri per la festa organizzata da Donna Dolores. Le ragazze dimostreranno di essere solidali con Francisca, grande esclusa dall'evento per via delle sue esibizioni all'Ambigù. Blanca dovrà calmare l'ira di sua suocera, soprattutto dopo che Francisca vorrà prendersi una piccola vendetta. Intanto Don Ricardo, ora alla guida della fabbrica, comincerà a trattare in maniera dispotica gli operai e a non curarsi della qualità dei prodotti della Tessuti Silva. Questo atteggiamento farà indispettire Miguel, che penserà di rivolgersi a un sindacato. Intanto Adela, nonostante le promesse, non smetterà di frequentare German.

Le Silva, solidali con Francisca, non partecipano alla festa di Donna Dolores: Sei Sorelle Anticipazioni

Francisca ha dovuto lasciare casa Silva sotto comando di Blanca. La cantante non ha voluto rinunciare alle sue esibizioni all'Ambigù e, messa alle strette, ha deciso di separarsi dalla famiglia, per non creare ulteriori problemi e per non cedere ai ricatti. A Donna Dolores questo non è però bastato. La signora Loygorri, per prendere le distanze dalla Bella Margarita, ha deciso di non invitare Francisca alla festa organizzata in onore del fidanzamento tra Blanca e Rodolfo. Questa scelta ha fatto storcere il naso alle sorelle Silva. Le ragazze, a eccezione di Blanca e di Elisa, sceglieranno di non partecipare all'evento e di dimostrarsi solidali a Francisca.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca pronta a prendersi la sua rivincita

Supportata dalle sue sorelle, che decideranno di non presentarsi a casa Loygorri, Francisca penserà di prendersi una rivincita sia con Blanca che Donna Dolores. La ragazza si presenterà alla festa, pur non essendo invitata e creerà ovviamente molto scandalo. Blanca andrà su tutte le furie e tra le due si creerà una frattura all'apparenza insanabile. Intanto Elisa continuerà a fremere per avere il suo debutto, nel quale rivelerà a tutti di aver intenzione di sposare Carlitos, presto molto ricco.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela infrange la promessa fatta a Rosalia

Adela è in pericolo e Rosalia è dovuta intervenire. La governate si è fatta promettere dalla Silva di non continuare a frequentare German ma purtroppo la ragazza non riuscirà a mantenere la parola data. Innamorata cotta del Rivera e finalmente felice, Adela continuerà a vederlo e a passare del tempo con lui. Intanto in fabbrica, Don Ricardo inizierà a non curarsi più né del benessere degli operai e neanche della qualità dei prodotti della Tessuti Silva. Questo farà preoccupare moltissimo Miguel, che si rivolgerà a un sindacato.

