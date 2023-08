Sei Sorelle Anticipazioni 14 agosto 2023: Rodolfo la manderà in manicomio. Donna Dolores trema!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Sei Sorelle in onda su Rai1 il 14 agosto 2023, alle ore 16.10, Rodolfo scopre che Donna Dolores sta avvelenando Blanca e, dopo averla affrontata minacciandola di sbatterla in manicomio, le confermerà la sua intenzione di sposare la fidanzata non appena si sarà ripresa del tutto. Donna Rosalia intanto ringrazierà Merceditas per non aver accettato la proposta di lavoro di Don Ricardo e di averne parlato prima con lei. La governante spingerà però la cameriera ad accettare e a tentare di convincere Elisa a tornare a casa. Tra Celia e Aurora crescerà l’intesa e le due ragazze decideranno di partecipare attivamente alla lotta per conquistare il suffragio femminile.

Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo scopre che sua madre sta avvelenando Blanca

Blanca è in pericolo. Donna Dolores la sta avvelenando. Questa storia dura ormai da diverso tempo; la signora Loygorri è una donna senza scrupoli, decisa a vendicarsi dei torti subiti e a non permettere ai suoi figli e alla sua famiglia di trovarsi in difficoltà. Per questo, visto che Rodolfo non intendeva lasciare la sua fidanzata, ha deciso di agire personalmente per risolvere il problema e liberarsi della sua odiata nuora. Peccato però che i continui malori della Silva abbiano cominciato a destare dei sospetti sia nella ragazza che nel suo compagno. Rodolfo scoprirà con orrore che la colpa di tutto quello che sta succedendo alla sua fidanzata è proprio della sua mamma e sarà furioso con lei, tanto da minacciarla di rinchiuderla in manicomio se si permetterà ancora certi comportamenti. Il banchiere chiarirà poi ulteriormente la sua decisione di sposare Blanca, appena la ragazza si sarà ripresa e di non aver alcuna intenzione di cambiare idea.

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Rosalia consiglia a Merceditas di accettare la proposta di Don Ricardo

Mentre Rodolfo chiarirà a Donna Dolores di voler sposare Blanca e di non avere alcuna intenzione di cambiare idea, Donna Rosalia sarà molto fiera del comportamento di Merceditas. La cameriera non ha accettato l’offerta di lavoro di Don Ricardo, convinto da Elisa ad assumere da loro la collaboratrice delle Silva. Dopo averla ringraziata per la sua lealtà, la governante la spingerà però a trasferirsi a casa del terribile zio, per tentare di convincere Elisa a tornare a casa da loro.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia e Aurora in prima linea per i diritti femminili

Tra Celia e Aurora sta crescendo l’affinità. Le due hanno capito di provare dei forti sentimenti l’una per l’altra ma anche di avere le stesse idee e lo stesso desiderio di rivalsa. Per questo motivo decideranno di impegnarsi entrambe attivamente per ottenere il suffragio femminile e a intensificare la loro partecipazione al movimento delle suffragette.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.