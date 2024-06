La Rosa della Vendetta Anticipazioni 7 giugno 2024 Prima Puntata: Gulcemal torna per vendicarsi di sua madre!

Anticipazioni TV

Arriva su Canale 5 la nuova serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Prima Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 7 giugno 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

L'attesa è finita: stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara. Infatti, è proprio lui a prestare il volto al protagonista de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della nuova serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella prima puntata in onda il 7 giugno 2024, alle 21:20, Gulcemal non ha avuto un infanzia facile. Sua madre, Zafer, abbandonò lui e sua sorella, Gulendam, per fuggire con un altro uomo, provocando un'enorme sofferenza nel marito, che quindi decise di togliersi la vita. Ora, Gulcemal è un uomo, indurito da ciò che ha visto, vissuto e subito in passato, e sta tornando a Bursa, la sua città natale, appositamente per mettere in atto il suo piano di vendetta. Anzitutto, Gulcemal vuole imporre con ogni mezzo al maestro tessitore dell'azienda della mamma di lavorare per lui; tuttavia, ancora non lo sa, ma si tratta di una ragazza di nome Deva. In un secondo momento, Gulcemal scopre anche che la sorella è in dolce attesa; così obbliga il padre del bambino in arrivo, Mert, a sposarla il giorno stesso, altrimenti lo ucciderà. Il protagonista è all'oscuro del fatto che ci sia già qualcuno che sta aspettando il giovane all'altare, ossia Deva...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: La difficile infanzia di Gulcemal...

Gulcemal e sua sorella, Gulendam, non hanno avuto un infanzia felice. I primi anni della loro vita sono stati contrassegnati da due tragici eventi: l'abbandono della madre ed il suicidio del padre. Zafer, la mamma, decise di fuggire con un altro uomo, quello di cui era realmente innamorata, gettando il marito nello sconforto più totale, tanto che si suicidò. Da quel momento, il protagonista di questa storia iniziò a covare rancore nei confronti di Zafer...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal conosce Deva...

Gulcemal ormai è un uomo, indurito da tutto ciò che ha visto, vissuto e subito, e adesso sta arrivare a Bursa, la sua città natale. Il motivo del suo ritorno è la sua sete di vendetta: vuole farla pagare alla madre per quello che ha fatto in passato. Anzitutto, il suo piano - finemente architettato nel corso degli anni - prevede di costringere il maestro tessitore dell'azienda di Zafer a lavorare per lui. Il giovane, però, ancora non sa che non si tratta di un lui, bensì di una lei: una bellissima ragazza dagli occhi grandi, scuri e profondi di nome Deva...

Deva abbandonata all'altare, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 7 giugno 2024

Gulcemal è da poco tornato a Bursa, e già sta per fare una scoperta che lo sconvolgerà, e che lo spingerà a prendere una drastica decisione. L'uomo viene a sapere che sua sorella è in dolce attesa. Pertanto, Gulcemal va a prendere di petto il padre del nascituro, Mert, e lo obbliga a convolare a nozze con Gulendam il giorno stesso: altrimenti lo ucciderà. Tuttavia, il futuro sposo era già promesso ad un'altra, ossia Deva, la quale lo sta attendendo con vana speranza all'altare...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.