Segreti di Famiglia Anticipazioni 21 novembre 2024: Engin in ospedale in gravi condizioni!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 21 novembre 2024: Engin viene ritrovato privo di sensi nella sua cella, è grave!

Nella puntata di Segreti di Famiglia in onda il 21 novembre 2024 alle ore 14.10, Neva va a far visita ad Engin in carcere, ma scopre che quest'ultimo non può riceverla: è stato ritrovato nella sua cella privo di sensi. Engin viene trasportato in ospedale e le sue condizioni appaiono sin da subito gravi. Intanto, Ceylin raggiunge Seda, e proprio in questo momento viene avvertita delle condizioni di salute del suo ex migliore amico. Le due corrono in ospedale, così come Ilgaz...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 21 novembre 2024: Neva nel panico...

Neva è terribilmente preoccupata: presto la sua immagine potrebbe essere compromessa per sempre. Infatti, è finita anche lei nel mirino dello spregevole Engin, il quale non scherza per niente. Dato che Engin è entrato a conoscenza del suo scabroso segreto e minacciata di sbugiardarla, Neva, in preda al panico, ha chiesto a Pars di prendere in mano la situazione prima che fosse troppo tardi...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Engin in ospedale!

Temendo il peggio ed incapace di restare con le mani in mano, Neva decide di andare a far visita ad Engin in carcere. Tuttavia, una volta giunta in prigione, apprende che il detenuto non può incontrarla: è stato ritrovato nella sua cella privo di sensi. Engin viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove sin da subito è piuttosto chiaro che le sue condizioni siano gravi. Ma che cosa gli sarà accaduto davvero?

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Ceylin ed Ilgaz corrono in ospedale da Engin...

Ceylin va a far visita a Seda per parlarle, quando riceve una telefonata il cui contenuto la lascerà a bocca aperta. L'avvocato viene a sapere che cosa è accaduto ad Engin: è stato ritrovato privo di sensi nella sua cella, ed ora si trova in ospedale; inoltre, le sue condizioni sono preoccupanti. Ceylin e l'altra, sotto shock, si mettono in viaggio verso di lui in fretta e furia, proprio come farà Ilgaz non appena verrà messo al corrente della novità...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.