Segreti di Famiglia Anticipazioni: la Seconda Puntata va in onda Stasera su Canale5

Nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia la domenica sera. Scopriamo insieme le Anticipazioni della seconda puntata in onda oggi, domenica 23 giugno 2024, su Canale5. Cosa scopriranno Ilgaz e Ceylin? Quali altri misteri verranno alla luce con le loro indagini?

Questa sera, domenica 23 giugno 2024, non perdete l'appuntamento con Segreti di Famiglia. La nuova serie turca, arrivata su Canale5 lo scorso 16 giugno 2024, ci aspetta alle ore 21.15 con altri tre accattivanti episodi. Scopriamo insieme le Anticipazioni della seconda puntata:

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco la Trama della nuova serie di Canale5

Segreti di Famiglia è arrivato su Canale5 lo scorso 16 giugno 2024. La serie turca con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, racconta l'avvincente storia di Ilgaz e Ceylin, un afferamto PM e un'affascinante giovane avvocatessa, che si trovano a collaborare per far luce su un caso che riguarda entrambe le loro famiglie. Ilgaz affida a Ceylin il compito di aiutarlo a indagare sulla reale colpevolezza di suo fratello, coinvolto - e accusato - dell'omicio della giovane Inci, sorella dell'avvocato. I due si troveranno non solo a dover fare chiarezza sull'intricata e drammatica morte della giovane ragazza ma anche su segreti e misteri, tenuti a lungo nascosti. Nel corso del tempo, i due finiranno per scoprire cosa che mai avrebbero voluto sapere ma sapranno anche trovare, l'uno nell'altra, quell'aiuto e quell'affetto che cercano da una vita. Da un tragico evento e da un ricerca piena di brutte sorprese, potrà nascere l'amore?

Segreti di Famiglia, il cui nome originale è Yargi, arriva in Italia con la prima stagione divisa in 102 episodi.

Segreti di Famiglia Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Ceylin ha rifiutato di essere l’avvocato difensore della famiglia di Ilgaz e per questo motivo non riesce ad avere accesso a tutte le informazioni che le servono per scoprire cos’è davvero successo a sua sorella. La ragazza viene persino estromessa dal caso e la cosa la fa arrabbiare.

Mentre la sua famiglia si stringe per piangere la scomparsa della povera Inci, Zafer rientra a casa e scopre della morte della sua bambina. Per lui è un duro colpo e scoppia in lacrime. Vedendo che i suoi cari così tanto distrutti, Ceylin crede di dover fare qualcosa e decide di riassumente l’incarico di Ilgaz e lui è felice di poterla riavere al suo fianco. Intanto Parla sorprende sua zia a frugare nella stanza della povera Inci.

Segreti di Famiglia va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5.