Sanremo 2025: Amadeus meglio di Carlo Conti? Sanremo risponde e rivela di volere Gerry Scotti!

Carlo Conti ha convinto il pubblico del Festival? Un po' sì e un po no! Il pubblico di Sanremo 2025 ha espresso il suo parere e ha rivelato di volere Gerry Scotti.

Sanremo 2025 è finito ed è tempo di bilanci ma non solo sul 75° Festival della Canzone Italiana ma sul suo “nuovo” conduttore. Con Sanremo fermo cosa ne pensiamo di Carlo Conti? Ci ha convinto oppure no? Ma soprattutto ha conquistato il pubblico sanremese?

Sanremo 2025: Carlo Conti il perfezionismo del Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie

Avete presente il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie quando dice “È tardi, è tardi” e corre da una parte all’altra con l’orologio in mano? Ecco a noi sembra che Conti gli somigli moltissimo. Il conduttore è arrivato a Sanremo per la quarta volta e ha riportato il festival allo stile classico, con la riproposizione persino della Categoria Nuove Proposte che era stata invece saltata da Amadeus. Carlo Conti è indubbiamente un professionista e di certo ha saputo tenere in movimento una macchina complicata com’è il Festival della Canzone Italiana e in molti, a Sanremo e non, hanno apprezzato questa conduzione “meno esibizionista” e tanto professionale. Ma in tanti hanno rimpianto Amadeus, a cui c’eravamo affezionati pure noi.

Sanremo 2025: Amadeus potrebbe tornare?

La conduzione di Carlo Conti è stata apprezzata per la professionalità ma anche per la puntualità. Serate più brevi rispetto a quelle di Amadeus ma con meno divertimento. I numeri parlano comunque di record raggiunti da Conti, soprattutto durante la quarta serata di Sanremo 2025, ovvero quella delle cover e dei duetti, che ha ottenuto il 70,8 % di Share, miglior risultato nella storia del festival.

Eppure Ama piace ancora e in molti ne sentono la mancanza. Questo perché il festival di Amadeus era più brioso e frizzante anzi - come ha rivelato il pubblico sanremese nel video che potrete vedere qui sotto, realizzato da noi direttamente da Sanremo – era più dinamico. Siamo abbastanza d’accordo con questa affermazione anche se apprezziamo la professionalità di Conti e pensiamo che l’era p.A (post Amadeus) sarebbe stata difficile per tutti.

In conferenza stampa, qualche giorno fa, è stato rivelato che se Amadeus esprimesse il desiderio di tornare in Rai e alla conduzione del festival non gli si direbbe di no… chissà!

Sanremo 2025: Gerry Scotti prossimo conduttore del Festival?

Come avete potuto vedere dal video, a Sanremo si parla anche di Gerry Scotti. In realtà sin dalla prima serata, anzi dalla prima conferenza stampa di questo 75° Festival della Canzone Italiana, si è cominciato a pensare a una possibile conduzione di Scotti. L’artista ha smentito le voci che lo vorrebbero prossimo direttore artistico e ha anche rivelato che Mediaset non ha alcuna intenzione di conquistare i diritti della diretta del festival.

Eppure Gerry Scotti è amato dai sanremesi e non solo. Sono in tanti infatti, anche fuori dalla città dei fiori, che vorrebbero prendesse le redini della kermesse e se il pubblico va sempre ascoltato perché vox populi, allora potrebbe davvero esserci la possibilità che Gerry nazionale arrivi a Sanremo 2027. L’accendiamo?

