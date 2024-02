Sanremo 2024: Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti ospiti dell'Ultima Serata del Festival, in onda Stasera

Anticipazioni TV

L'ultima serata di Sanremo 2024 sarà tutta dedicata agli artisti in gara e a i premi della critica. Ci sarà però spazio per gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston per l'ultimo Sanremo di Amadeus... forse.

Stasera su Rai1 andrà in onda l’ultima serata di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston saliranno Amadeus e Fiorello, co-conduttore di questo ultimo appuntamento con il Festival e – forse – pure ultimo impegno con il suo amico di sempre. Come nelle precedenti sere, anche nella nottata di oggi saremo accompagnati dagli ospiti di Ama. Scopriamo chi saranno:

Sanremo 2024: Roberto Bolle arriva a Sanremo dopo il successo di Londra

Presentato con grande entusiasmo e gratitudine in conferenza stampa, Roberto Bolle sarà tra gli ospiti dell’ultima serata di Sanremo 2024. L’artista ha rivelato di essere stato felicissimo dell’invito ma di aver dovuto rimandare il suo arrivo alla serata finale, per via dei suoi impegni a Londra. Bolle arriva direttamente dalla Royal Opera House, dove si è esibito con il balletto Histoire de Manon ma soprattutto ha festeggiato i venticinque anni come artista ospite della compagnia di ballo dell’Opera londinese. L’étoile ha commentato di essere stato molto emozionato e di aver vissuto uno dei momenti più belli della sua carriera, coronato nei giorni successivi, dal suo ritorno in Italia, sul palco più importante dello spettacolo italiano. Questa sera, sull’Ariston, porterà un’esibizione di danza mai realizzata su uno stage televisivo.

Sanremo 2024: Luca Argentero e Gigliola Cinquetti sul palco dell’Ariston per l’ultima serata del Festival

Altro ospite di questa sera sarà Luca Argentero, protagonista della terza stagione Doc – Nelle Tue Mani, già in onda su Rai1. La Fiction è stata interrotta per via del Festival e non è stata trasmessa giovedì scorso. Tornerà però il 15 febbraio prossimo con la quinta puntata. Stasera ci sarà quindi una sorta di passaggio di consegne tra lui e Amadeus.

Sul palco ci sarà anche Gigliola Cinquetti. La cantante e discografica festeggerà i sessant’anni di Non ho l'età, il brano che l’ha lanciata al successo quando ancora non era maggiorenne.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.