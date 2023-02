Sanremo 2023, Seconda Serata: Scaletta dei Cantanti in gara e Ospiti del secondo appuntamento del Festival

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti e dei loro relativi brani, sul palco della Seconda Serata del 73° Festival di Sanremo. Vediamo anche ci saranno gli Ospiti di oggi e chi affiancherà Amadeus e Gianni Morandi come co-conduttrice.

Dopo una serata inaugurale all'insegna dei record e di qualche polemica per quanto accaduto con Blanco, stasera – mercoledì 8 febbraio 2023 – Amadeus tornerà sul palco dell'Ariston per condurre la Seconda Serata di Sanremo 2023. L'appuntamento è alle ore 20.40 circa su Rai1 ed accompagnare il matador di Ravenna, questa sera ci sarà oltre a Gianni Morandi, co-conduttore di tutte le serate, la giornalista e conduttrice televisiva, Francesca Fagnani. Ma scopriamo insieme quali brani verranno cantati dagli artisti in gara oggi, quali ospiti ci faranno compagnia e quali sono le curiosità legate a questa seconda “puntata” del 73° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2023: stasera gli altri 14 artisti in gara

Quest'anno gli artisti in gara sono in totale 28. Nella prima serata di ieri, si sono esibiti i primi 14 e questa sera, nella seconda serata di Sanremo 2023, si chiuderà il cerchio con gli ultimi rimanenti 14. Il meccanismo di votazione sarà il medesimo del 7 febbraio, ovvero sarà la Sala Stampa a comporre, con i suoi voti, la classifica provvisoria, che verrà stilata a fine puntata e che sarà al completo di tutti i partecipanti. Ma vediamo quali sono i cantanti che mancano ancora all'appello e che si esibiranno oggi. Ecco la scaletta ufficiale, in ordine di uscita:

Will - Stupido

- Stupido Modà - Lasciami

- Lasciami Sethu - Cause perse

- Cause perse Articolo 31 - Un bel viaggio

- Un bel viaggio Lazza - Cenere

- Cenere Giorgia - Parole dette male

- Parole dette male Colapesce Dimartino - Splash

- Splash Shari - Egoista

- Egoista Madame - Il bene nel male

- Il bene nel male Levante - Vivo

- Vivo Tananai - Tango

- Tango Rosa Chemical - Made in Italy

- Made in Italy LDA - Se poi domani

- Se poi domani Paola & Chiara – Furore

Sanremo 2023: ecco chi sarà la co-conduttrice di stasera e quali gli ospiti della Seconda Serata del Festival

Ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi, questa sera ci sarà Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice TV, al timone della trasmissione Belve in onda su Rai2, ha dichiarato in conferenza stampa che il monologo che porterà sul palco di Sanremo, parlerà di istruzione e delle grandi opportunità che lo studio può dare ai giovani. Si parlerà di riscatto, di una gioventù in grado di riprendere le redini del mondo e di come sia necessario rendere accessibile lo studiare ai nostri ragazzi. E la Fagnani con le sue sagaci interviste e la sua forte personalità, è riuscita con il suo programma Belve a conquistare quei ragazzi di cui parlerà, facendosi apprezzare non solo in TV ma anche dal web, popolato soprattutto dai più giovani.

Ospiti della serata e legati a Gianni Morandi, saranno Al Bano e Massimo Ranieri. I due grandi cantanti italiani, si esibiranno insieme al co-conduttore in un inedito trio, mai realizzato dai tre artisti. Un'esibizione mai vista prima, una performance musicale in un Festival dedicato interamente alla grande arte delle note. Il loro intervento dovrebbe essere previsto nelle prime ore della seconda serata del Festival mentre dopo mezzanotte, arriverà sul palco il comico Angelo Duro. Durante la conferenza stampa di questa mattina, Amadeus ha dichiarato di aver fortemente voluto l'artista siciliano sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2023: Black Eyed Peas e Francesco Arca ospiti del 73° Festival di Sanremo

Si parlerà ancora di musica con i Black Eyed Peas. La band, primo superospite internazionale di Sanremo 2023, si presenterà con la sua nuova voce femminile, J. Rey Soul, che nel 2020 ha sostituito Fergie nel gruppo. Si ballerà a ritmo pop, poco prima di mezzanotte, con quindi la serata avviata. Sul palco salirà, per una breve presenza, anche Francesco Arca. L'attore, reduce dalla Seconda Stagione di Fosca Innocenti, andata in onda sino alla scorsa settimana su Canale5, tornerà con una Fiction, stavolta targata Rai, da domenica 19 febbraio 2023. La serie si intitola Resta con Me e ci farà compagnia per otto prime serate.

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.