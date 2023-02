Sanremo 2023, la Classifica Provvisoria dopo la Prima Serata: Marco Mengoni al comando, Anna Oxa ultima. Ecco cosa è successo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella Prima Serata del Festival di Sanremo 2023 e leggiamo insieme la classifica provvisoria dei primi quattordici artisti in gara.

Serata intensa quella di ieri, martedì 7 febbraio 2023, sul palco dell'Ariston per la prima di Sanremo 2023. La serata inaugurale del 73° Festival di Sanremo ha visto esibirsi i primi 14 cantanti in gara e ha salutato i primi ospiti di un'edizione all'insegna delle prime volte e del ritorno al passato. Un ossimoro che Amadeus, coadiuvato da Gianni Morandi e per la puntata di ieri da Chiara Ferragni, ha voluto fortemente per questa sua quarta conduzione del Festival della Canzone Italiana. Ma vediamo insieme un piccolo riassunto di quanto successo e scopriamo la classifica provvisoria, stilata dopo tutte le esibizioni e data dal voto della sala stampa.

Sanremo 2023: grandi ospiti, prime volte e fiori rovinati

La prima serata di Sanremo 2023 è andata in onda ieri sera, martedì 7 febbraio 2023. È stata una lunghissima serata, finita all'incirca all'una e trenta di notte, ricca di sorprese più o meno inaspettate. Dopo il monologo sulla Costituzione di Benigni, annunciato in conferenza stampa, il saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – prima volta di un Presidente al Festival – e la presentazione della Fiction Fiori sopra l'Inferno, con Elena Sofia Ricci primo ospite, la competizione è entrata nel vivo. Come ogni anno, le esibizioni dei cantanti in gara, sono state interrotte dagli intermezzi di puro intrattenimento, che hanno visto Chiara Ferragni, co-conduttrice del giorno leggere la sua lettera dedicata a una sé bambina, con l'intento di dare forza alle donne, e Gianni Morandi cantare un piccolo medley omaggio a Lucio Battisti.

Ma la serata ha toccato un punto di vero shock durante la seconda esibizione di Blanco. Il cantante, salito sul palco con Mahmood per cantare Brividi, brano vincitore della scorsa edizione del Festival, si è lasciato andare a uno spettacolo piuttosto strano. Il giovane artista ha cominciato a devastare quanto aveva intorno, prendendo di mira le composizioni floreali che abbellivano lo stage, che accoglieva lui e i suoi musicisti. Lo “sfogo” che ha lasciato il pubblico di Sanremo piuttosto basito, è stata giustificato dalla mancanza di comunicazione tra il cantante e l'apparecchio audio nelle sue orecchie. Blanco ha infatti rivelato di aver smesso di cantare ed “essersi divertito” dopo non aver più sentito la sua voce negli auricolari. La situazione, calmata da Amadeus, ha lasciato sbigottiti quanti attendevano la presentazione del suo nuovo singolo e quanti sicuramente non avrebbero mai immaginato di poter assistere, in un momento di pura musica e di grande spettacolo qual è il Festival della canzone italiana, a una surreale, straziante esibizione.

Sanremo 2023: Marco Mengoni in vetta alla classifica, Anna Oxa fanalino di coda

Veniamo però alla gara di ieri, che ha visto esibirsi i primi quattordici artisti. Alla fine della serata abbiamo scoperto la classifica provvisoria della prima serata di Sanremo 2023, guidata da un Marco Mengoni in splendida forma e in completo di pelle alla Village People. Chiude la classica Anna Oxa, che dopo le polemiche che l'hanno accompagnata nelle giornate pre-festival, si è presentata più bella che mai e con una voce sempre più potente. La votazione di ieri, affidata alla sala stampa, pare però non aver gradito la sua performance e l'ha penalizzata, piazzandola all'ultimo posto. Sempiterni anche i Cugini di Campagna, con le loro tutine strobo e anche Gianluca Grignani con un brano forte e impegnativo. I Colla Zio invece coloratissimi ma in un'edizione che fa l'occhiolino agli anni '80-'90, il risultato non stona.

La classifica provvisoria della Prima Serata di Sanremo 2023

Mengoni e Oxa come l'alfa e l'omega della Classifica Provvisoria della prima serata di Sanremo 2023. Ma scopriamo tutte le posizioni ottenute dai cantanti ieri sera, 7 febbraio 2023:

Marco Mengoni con Due vite Elodie con Due Coma_Cose con L'addio Ultimo con Alba Leo Gassmann con Terzo cuore Mara Sattei con Duemilaminuti Colla Zio con Non mi va Cugini di Campagna con Lettera 22 Mr. Rain con Supereroi Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato Ariete con Mare di guai gIANMARIA con Mostro Olly con Polvere Anna Oxa con Sali

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.