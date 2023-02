Sanremo 2023, il monologo di Chiara Ferragni divide il pubblico

Gossip TV

Ieri è iniziato finalmente il Festival di Sanremo 2023 e tra i momenti più attesi della kermesse canora, c'è stato anche l'ingresso e la performance di Chiara Ferragni, la quale ha anche letto una lettera alla sé stessa bambina. Un monologo che ha però diviso il pubblico. Vediamolo insieme.

Il Festival di Sanremo 2023 è finalmente iniziato e ha già fatto discutere: il pubblico non ha che da scegliere, tra i giudizi sui vestiti di Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima serata della kermesse canora, al suo monologo - che ha diviso nettamente - fino all'esibizione di Blanco, che ha distrutto le decorazioni del palco, a causa di un problema tecnico. E questa è solo la prima serata!

Sanremo 2023, il monologo di Chiara Ferragni ha diviso il pubblico

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023, il pubblico ha assistito al consueto monologo della co-conduttrice: quest'anno, Chiara Ferragni ha deciso di portare sé stessa in primo piano, dalla scelta di indossare abiti che mostrassero la forma del suo corpo - per cui è stata spesso criticata - o che recassero scritti sulla stoffa alcuni degli insulti che si sente rivolgere più frequentemente, ma anche nel monologo che ha portato sul palco dell'Ariston c'era lei, o meglio, la sé stessa bambina, a cui si è rivolta.

Nella lettera che ha letto - e che ha ammesso di aver scritto da sola, in barba a chi in conferenza stampa le ha chiesto chi l'avesse aiutata - Chiara Ferragni ha espresso tenerezza per la bambina che è stata, le ha chiesto scusa per tutte le volte in cui non si è sentita abbastanza e ha, ovviamente, celebrato i suoi successi, la sua famiglia e una bella frecciatina al suo ex Riccardo Pozzoli. Ha anche provato a generalizzare il discorso, includendo le donne e i giudizi di cui spesso sono vittime.

E mentre per la conduttrice e influencer il momento è stato molto toccante, tanto che la voce le tremava e gli occhi le si sono inumiditi, non è stato lo stesso per chi la guardava da casa. In molti, infatti, si sono espressi negativamente sulle sue parole, definendo il discorso sgrammaticato e orrendo, pieno di inutile retorica e totalmente egoriferito. Per altri, ancora, è risultato troppo banale e infarcito di luoghi comuni, per nulla incisivo. Insomma, un disastro.