Sanremo 2023, la Classifica dopo la Terza Puntata: Marco Mengoni solido al primo posto. Recuperano Giorgia e Grignani

Il 73° Festival di Sanremo supera lo scoglio della terza serata, quella più lunga, con tutti i 28 cantanti in gara sul palco dell'Ariston. Scopriamo insieme cosa è successo ieri e qual è la classifica provvisoria, in attesa della serata di stasera, quella delle cover.

Terza serata di Sanremo 2023 tranquilla e di passaggio quella andata in onda ieri, giovedì 9 febbraio 2023. Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu, co-conduttrice del giorno, hanno presentato tutti insieme i 28 artisti in gara nel 73° Festival della Canzone Italiana. Al termine della lunghissima diretta è arrivata la classifica generale e provvisoria, risultato di una media tra le prime due votazioni della Sala Stampa e quella della Giuria Demoscopica.

Sanremo 2023: una terza serata all’insegna dell’ensemble. Tutti i 28 artisti sul palco

La terza serata di Sanremo 2023 è stata tranquilla ma lunga - Ciuri non ringrazia - come ci si aspettava per la “puntata” di mezzo della competizione. Dopo le prime due serate, in cui sono stati presentati tutti gli artisti, quattordici alla volta, ieri sera i cantanti in gara sono saliti tutti e 28 sul palco dell’Ariston. Messa da parte l’emozione della “prima volta” e rotto il ghiaccio con il 73° Festival, che per molti è un grande ritorno, gli artisti si sono mostrati più rilassati e hanno recuperato la loro vocalità.

Durante la serata, si è ballato con i Maneskin, superospiti della serata e con il rapper Guè, in collegamento da Piazza Colombo. Non è mancata la comicità di Fiorello; rimarranno nella storia della TV i suoi commenti alla instagram story di Amadeus, neofita dei social ma con ormai all’attivo milioni di follower. Unica pecca della serata un problema tecnico, alla Blanco stile, accaduto a Gianluca Grignani, che ha interrotto la sua esibizione per poterlo risolvere.

Sanremo 2023: la Classifica Generale dopo la Terza Serata

Marco Mengoni rimane saldo al primo posto anche in questa terza serata. La sua canzone convince sia la stampa che il pubblico mentre al contrario Sethu non sembra riuscire a farsi capire. Giorgia e Gianluca Grignai recuperano qualche gradino mentre Elodie, ieri al quinto posto, scende al nono. Ma ecco la classifica completa di ieri:

Marco Mengoni - Due vite Ultimo - Alba Mr. Rain - Supereroi Lazza - Cenere Tananai - Tango Madame - Il bene nel male Rosa Chemical - Made in Italy Colapesce Dimartino - Splash Elodie - Due Giorgia - Parole dette male Coma_Cose - L’addio Grignani - Le parole che non ti ho detto Modà - Lasciami Paola & Chiara - Furore LDA - Se poi domani Ariete - Mare di guai Articolo 31 - Un bel viaggio Mara Sattei - Duemila minuti Leo Gassman - Terzo cuore Colla Zio - Non mi va Levante - Vivo Cugini di Campagna - Lettera 22 gIANMARIA - Mostro Olly - Polvere Anna Oxa - Sali Will - Stuoido Shari - Egoista Sethu - Cause perse

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.