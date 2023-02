Sanremo 2023, Terza Serata: Scaletta dei cantanti in gara e ospiti di stasera 9 febbraio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme la scaletta delle canzoni e l'ordine di esibizione dei cantanti sul palco della Terza Serata del 73° Festival di Sanremo. Vediamo anche chi saranno gli Ospiti di oggi e chi affiancherà Amadeus e Gianni Morandi come co-conduttrice.

Superato lo scoglio del primo ascolto delle canzoni e dopo la conferma di dati Auditel che sorridono, ancora una volta, ad Amadeus, stasera - giovedì 9 febbraio 2023 - la gara di Sanremo 2023 entra nel vivo con una terza serata che si prospetta molto intensa. L'appuntamento è alle ore 20.40 circa sempre su Rai 1 e, a differenza delle prime due serate, in questa la concorrenza si fa più agguerrita; a sfidare Amadeus e i suoi compagni di viaggio, su Canale 5, ci sarà infatti Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip. Ad affiancare il presentatore sul palco dell'Ariston, oltre al fidato Gianni Morandi, ci sarà la pallavolista Paola Egonu. Ma scopriamo insieme quali saranno i brani che ascolteremo stasera, quali ospiti ci faranno compagnia e qualche curiosità legata a questa terza serata del 73° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2023: Stasera si esibiscono tutti i 28 artisti in gara

Questa sera, 9 febbraio, sul palco dell'Ariston tornano tutti e 28 gli artisti in gara con la loro canzone. Dopo averne ascoltati 14 durante la prima serata e altri 14 nella seconda, li riascolteremo quando ormai avremo già preso confidenza con i brani. Nelle votazioni stavolta entra in gioco finalmente il pubblico: a votare le 28 canzoni saranno da un lato la Giuria Demoscopica (formata da 300 persone abituate ad ascoltare musica) e dall'altro gli spettatori da casa tramite il televoto. Entrambe le giurie avranno lo stesso peso, cioè il 50%. Verrà poi fatta una media tra questi giudizi e quelli espressi nelle prime due serate dai giornalisti della Sala Stampa per formare una nuova classifica provvisoria che conosceremo a fine serata. Ma vediamo in che ordine si esibiranno i cantanti questa sera. Ecco l'ordine di uscita, secondo la scaletta ufficiale resa nota durante la conferenza stampa:

Paola & Chiara - Furore

- Furore Mara Sattei - Duemilaminuti

- Duemilaminuti Rosa Chemical - Made in Italy

- Made in Italy Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato

- Quando ti manca il fiato Levante - Vivo

- Vivo Tananai - Tango

- Tango Lazza - Cenere

- Cenere LDA - Se poi domani

- Se poi domani Madame - Il bene nel male

- Il bene nel male Ultimo - Alba

- Alba Elodie - Due

- Due Mr. Rain - Supereroi

- Supereroi Giorgia - Parole dette male

- Parole dette male Colla Zio - Non mi va

- Non mi va Marco Mengoni - Due vite

- Due vite Colapesce Dimartino - Splash

- Splash Coma_Cose - L'addio

- L'addio Leo Gassmann - Terzo cuore

- Terzo cuore I Cugini di Campagna - Lettera 22

- Lettera 22 Olly - Polvere

- Polvere Anna Oxa - Sali (Canto dell'anima)

- Sali (Canto dell'anima) Articolo 31 - Un bel viaggio

- Un bel viaggio Ariete - Mare di guai

- Mare di guai Sethu - Cause perse

- Cause perse Shari - Egoista

- Egoista Gianmaria - Mostro

- Mostro Modà - Lasciami

- Lasciami Will - Stupido

Sanremo 2023: La co-conduttrice di stasera e gli ospiti della Terza Serata del festival

Ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi, questa sera ci sarà Paola Egonu, campionessa della nostra Nazionale di pallavolo femminile che attualmente gioca in una squadra turca. Egonu parlerà della sua esperienza soffermandosi sulla piaga del razzismo. "Non voglio fare la vittima, ma solamente dire come stanno le cose. È un Paese razzista che però sta migliorando", ha anticipato la pallavolista parlando con i giornalisti durante la conferenza stampa. E sul monologo, a cui assisteremo a mezzanotte passata, ha precisato: "L'ho scritto da sola, aiutata dalle mie agenti. Ho voluto raccontarmi a 360 gradi".

Sul palco dell'Ariston questa sera verranno poi consegnati due premi della Città di Sanremo: ai superospiti, ormai possiamo dire internazionali, Maneskin e a Peppino di Capri il premio alla carriera. Il gruppo vincitore di Sanremo 2021 e il cantante della celeberrima Champagne potrebbero sembrare molto distanti tra loro eppure hanno qualcosa in comune: entrambi hanno aperto i concerti di due pilastri della musica; i Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, Peppino di Capri, come ha ricordato lui stesso quando ha incontrato a cena il frontman della band romana Damiano David, ha suonato prima dei Beatles.

Sanremo 2023: Torna Massimo Ranieri, arriva Sangiovanni e sui palchi speciali ci sono Annalisa e Guè

Dopo aver infiammato l'Ariston cantando nella serata di ieri con Albano e Gianni Morandi, torna questa sera Massimo Ranieri. Ma lo fa in veste di conduttore e insieme a Rocio Munoz Morales, per presentare il programma tv Gli Italiani hanno sempre ragione che dovrebbe andare in onda nel sabato sera di Rai 1 nel mese di maggio. Ci sarà poi il giovane cantante vicentino Sangiovanni, l'anno scorso in gara con il brano Farfalle, che canterà insieme a Gianni Morandi la hit senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, un brano entrato nella storia della musica italiana e che proprio quest'anno compie 60 anni.

Dal Suzuki Stage in Piazza Colombo, poi, si esibirà Annalisa mentre sulla nave ormeggiata a largo della città di Sanremo ci sarà il rapper Guè. Segnaliamo, infine, un particolare bonus del Fantasanremo, la competizione amatoriale a squadre tra gli amanti del festival, che sarà assegnato solamente questa sera: venti punti per gli artisti che ringrazieranno l'orchestra in Lis, la Lingua dei Segni Italiana.

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1.