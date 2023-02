Sanremo 2023, il cast di Mare Fuori 3 sul palco dell'Ariston nella Quarta Serata del 73° Festival

Anticipazioni TV

Sul palco di Sanremo si continua a parlare di Fiction italiane. Questa sera, durante la quarta serata del Festiva, ci saranno alcuni tra i protagonisti di Mare Fuori 3, in arrivo su Rai2 dal 15 febbraio.

Sanremo 2023: il cast di Mare Fuori 3 canta la sigla della Fiction

Promessa mantenuta, quella di far salire sul palco di Sanremo il cast di Mare Fuori. La richiesta, arrivata durante la conferenza stampa della Fiction che andrà in onda su Rai2 dalla prossima settimana ma che è già disponibile in streaming su RaiPlay con le prime puntate, è stata ascoltata ed esaudita. Stasera alcuni tra i protagonisti della terza stagione della serie, intoneranno la canzone della sigla, intitolata O Mar For, scritta da Stefano Lentini e cantata da Matteo Paolillo, in arte Icaro e Lorenzo Gennaro, in arte Lolloflow. Matteo Paolillo non è altri che Edoardo Conte.

Mare Fuori 3 il cast a Sanremo 2023 ma quando arriverà la Fiction su Rai2?

Mancano pochi giorni all’arrivo, in chiaro, di Mare Fuori 3. Da mercoledì 15 febbraio 2023, in prima serata, potremmo seguire la serie anche su Rai2. Diciamo anche, perché la fiction è già disponibile su RaiPlay con i primi sei episodi. Una scelta, quella di farla uscire prima on demand che su Rai2, presa dalla Rai dopo il grande successo in streaming delle prime due serie.

Mare Fuori 3: la Trama della Nuova Stagione

Nella terza stagione di Mare Fuori ritroviamo tutti i protagonisti cresciuti e alle prese con il mondo degli adulti, in cui sono appena entrati. Per loro sarà un percorso ancora più difficile e saranno costretti a fare delle scelte ancora più ardue e complesse, di quelle fatte sino a ora. La scoperta dell’amore passionale, quello vero e che a volte può fare male, sarà il filo conduttore di tutte le puntate. Per molti sarà un sentimento nuovo, completamente da scoprire mentre per altri sarà un banco di prova, dove testare la propria maturità, conquistata con grande sacrificio ma anche un faro, che illuminerà le notti scure dell'esistenza. Nel carcere, luogo di redenzione e di ritorno alla vita, faranno il loro ingresso dei nuovi personaggi. Alcuni di loro porteranno scompiglio nella serenità, raggiunta con fatica, dai detenuti. A scardinare tutto sarà soprattutto Rosa Ricci, la sorella di Ciro, arrestata alla fine della seconda stagione e che in questa tenterà in ogni modo di vendicare la sua famiglia.

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.