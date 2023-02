Sanremo 2023: dopo l’esecuzione al Festival, i Pooh arrivano su Rai 1 e Rai Play con il docufilm Pooh - un attimo ancora

Anticipazioni TV

Pooh - un attimo ancora è un docufilm che racconta 50 anni della storica band italiana, che si è esibita ieri sera al Festival di Sanremo 2023. Il 15 febbraio il film arriva su Rai 1 in Prima Serata e in Prima Visione, e in contemporanea sarà su Rai Play.

I Pooh sono stati fra gli ospiti d'onore della serata d'apertura del Festival di Sanremo 2023 e, sul palco del Teatro Ariston, hanno cantato alcuni dei loro cavalli di battaglia. La band italiana, però, ha in serbo per noi un'altra sorpresa. Parliamo del documentario, o meglio docufilm Pooh - un attimo ancora, che prende il titolo dal brano "Dammi solo un minuto", singolo pubblicato nel lontano 1977. Andrà in onda in Prima Serata e in Prima Visione Assoluta su Rai 1 il 15 febbraio, e contemporaneamente sarà visibile in streaming su Rai Play.

Pooh - un attimo ancora: cosa racconta il docufilm

Scritto e diretto da Nicola Conversa, Pooh - un attimo ancora è il racconto di vita e musica che ha legato per oltre cinquant'anni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D'Orazio, Red Canzian, Valerio Negrini e Riccardo Fogli. Prodotto da One More Pictures con Toed Film in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari, il film contiene aneddoti che nessuno conosceva sulla vita professionale e familiare del gruppo.

Pooh - un attimo ancora si avvale di uno storytelling innovativo, che mescola il genere documentario con quello della ricostruzione: fil rouge è Mariasole Pollio nel ruolo di Greta, una giovane ventenne e aspirante regista che narra, attraverso il punto di vista della IGeneration, la storia della band, suddivisa in sei tappe fondamentali, ognuna scandita da un brano di successo e caratterizzata da immagini di repertorio, ricordi, interviste e dalle storie dei fan che hanno avuto come colonna sonora della propria vita la musica dei Pooh.

Pooh - un attimo ancora: dice la band

A proposito del docufilm Pooh - un attimo ancora, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian hanno dichiarato:

Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant'anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti. È bellissima, inoltre, l'idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni. A condurre gli spettatori nei nostri ricordi più cari è Mariasole Pollio che, simbolicamente, racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita.