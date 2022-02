Sanremo 2022, Morgan tuona contro Amadeus e si propone come Direttore Artistico

Anticipazioni TV

Morgan commenta negativamente la prima serata del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus.

Torna a tuonare sui social Morgan, il cantante della discordia che non ha intenzione di approvare neppure questa nuova edizione del Festival di Sanremo. L’artista, dopo aver osservato con attenzione la prima serata e i brani portati sul palco, ha sbottato su Instagram proponendosi come futuro direttore artistico della kermesse musicale e lanciando frecciatine ad Amadeus.

Sanremo 2022, Morgan critica la prima serata del Festival

Era il 2020 quando Morgan presentò una versione rimaneggiata del brano in gara 'Sincero', insultando elegantemente Bugo durante la diretta del Festival di Sanremo, e provocando la proprio squalifica dalla kermesse musicale. Da quel momento, Morgan è in aperta polemica con il programma e, soprattutto, con Amadeus reo di non averlo voluto nel corso dell’ultima edizione sanremese, ammettendo tuttavia sul palco dell’Ariston il rivale Bugo. Morgan diventò una vera e propria furia, scagliandosi contro il presentatore e accusandolo di essere una “me**a umana”.

La polemica sembra non essersi ancora spenta, dato che Morgan ha fatto sapere sui social che avrebbe seguito in diretta con i suoi fan la prima serata della settantaduesima edizione di Sanremo. Dopo aver ascoltato alcuni dei brani in gara, la performance dei Maneskin ospiti della serata e aver osservato l’ingresso dei primi ospiti tra cui Matteo Berrettini che ha incantato con il suo look, Morgan è esploso e ha commentato:

“Prima di morire curerò un'edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.