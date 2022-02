Sanremo 2022, Ma come ti vesti - Festival Edition: Achille Lauro nudo sul palco, Matteo Berrettini incanta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme i migliori e peggiori look della prima serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus, in diretta dal palco dell’Ariston su Rai 1.

Benvenuti alla seconda edizione di Ma come ti vesti - Festival Edition, ovvero un resoconto dettagliato e pungente dei Look migliori e peggiori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Lungi da noi giudicare il talento canoro dei Big in gara, ecco una carrellata delle scelte stiliste più azzeccate, quelle che ci hanno fatto battere il cuore e strappato un applauso, e quelle che proprio avremmo preferito non dover vedere. Nella prima serata della kermesse musicale più amata d’Italia, le vere star sono state il campione Matteo Berrettini e i Maneskin, insieme al battesimo in diretta di Achille Lauro che ha creato non poche polemiche.

I look di Presentatore, Co-conduttrice e Ospiti

Amadeus fa il suo sfavillante ingresso sul palco dell’Ariston con un completo blu notte, che brilla di luce propria con tanto di papillon abbinato, firmato Gai Mattiolo. Una certezza, dato che il presentatore resta fedele allo stilista che non ha mai sbagliato un colpo durante l’ultima edizione del Festival. Voto: 8 ½

Fiorello è tornato. Non è l’attesa di Fiorello a Sanremo, essa stessa il Sanremo? La mascherina in paillettes nera abbinata alla camicia ci suggerisce che sia proprio così. Trench in pelle oversize in perfetto stile Matrix, che rivela un completo nero in raso con banda laterale a contrasto. Sembra che il total black sia un’ossessione quest’anno, ma Fiorello riesce a sdrammatizzare grazie al look. Voto: 8

Ornella Muti eterea con un abito senza spalline, con scollo impreziosito da inserti gioiello e corsetto, tutto squisitamente coloro avorio. L’attrice è vestita Francesco Scognamiglio (MFS), che ha pensato per lei un look dedicato a Pompei sfavillante, sobrio ed elegante ma non ci saremmo aspettati niente di meno da lei. Insomma, niente che ci faccia dire wow. Non convince, invece, il secondo look da vera femme fatale con tanto di spacco vietato ai minori, sebbene sia indubbio che Ornella possa permetterselo. Voto: 7 ½

Maneskin oh mamma mia! La rock band torna a Sanremo dopo la vittoria dello scorso anno che ha fatto esplodere la loro musica in tutto il mondo, con look firmati Alessandro Michele per Gucci. Come detto in precedenza, sul palco dell’Ariston il total black la fa da padrone e sui quattro artisti cade a pennello nelle sue mille declinazioni in tulle, pelle borchiata e raso, insieme ai copri-capezzoli a croce di Victoria De Angelis che sono uno dei trend più emulati degli ultimi mesi. Voto: 9

Matteo Berrettini sempre sia lodato. Il tennista potrebbe effettivamente indossare un sacco di patate e credo che nessuno avrebbe nulla in contrario. Comunque, parlando del look sanremese, ci troviamo davanti ad una giacca in velluto con ampi risvolti a contrasto grigio antracite, in pendant con i pantaloni eleganti e un semplice papillon, tutto firmato Hugo Boss. Look perfetto, e non osate pensare che siamo di parte. Voto: 10

Claudio Gioè senza infamia e senza floria. L'attore di Màkari indossa una giacca slim blu notte con papillon abbinato e una camicia bianca. Nulla di eclatante, uno stile visto e rivisto ma, al contempo un abbinamento di un'eleganza senza tempo. Voto: 6

Raul Bova alias il nuovo Don Matteo giunge alla corte sanremese già perfettamente calato nel ruolo. Jeans nero skinny, giacca sportiva, croce di legno al collo per incitare i parrocchiani più devoti. Barba incolta e quello sguardo che ha fatto innamorare milioni di italiane. Ok sponsorizzare la serie tv, passi anche un outifit sporty ma qui di chic non c'è nulla e ci sentimano molto delusi. Per fortuna, Nino Frassica nei panni del Carabiniere più amato della Rai porta un pizzico di allegria che rallegra l'atmosfera e ci impedisce di mettere un voto pessimo a Bova. Considerando le circostanze e certi che, in altro caso, l'attore avrebbe osato con un completo mozzafiato, premiamo senza dare votazioni (perché è la prima sera e siamo ancora buoni).

I look dei Cantanti in gara

I Big promossi

Noemi intoniamo un amen per te! Finalmente un vestito degno di questo palco dopo disastrosi look. Profonda scollatura sulla schiena e sul décolleté, abito in chiffon color cipria con lungo strascico firmato da Alberta Ferretti. Make -up sublime di Lancome, gioielli Bulgari e l’inconfondibile chioma rossa acconciata da vera diva. Noemi grazie, ci hai tirato su il morale. Voto: 8

Gianni Morandi con il suo allure unico resta fedele all’eleganza senza tempo con un completo firmato Armani, composto da giacca con una stampa optical frizzante e très chic, risvolto abbinato al pantalone e maxi papillon in pendant. Apriamo le porte Gianni, ma vogliamo di più da te. Ti becchi una sufficienza con tutto il nostro amore. Voto: 6

Michele Bravi stupisce con una svolta dark e romantica. Total look Cavalli, il cantante indossa un’elaborata giacca con applicazioni floreali sulle maniche, un top che grida amore per il gender fluid, anfibi militari e mani tempestate di pesanti anelli. Sebbene il look ci lasci perplessi nei dettagli, nel complesso funziona e viene portato con grande classe da Bravi. Voto: 6

Mahmood e Blanco metteteci le ali! La coppia di artisti, che più ha incuriosito il pubblico della settantaduesima edizione di Sanremo, ha scelto di esaltare lo stile personale dei due cantanti senza appiattimenti in futili abbinamenti forzati. Maglia nera che gioca sulle trasparenze per Blanchito, pantalone da completo e mantello per un look semplice e azzeccato firmato Pierpaolo Piccioli. L’outfit di Mahmood, firmato Prada, è composto da un completo spezzato oversize, con maglia strutturata e fusciacca giallo senape e arricchito da gioielli Swarovski. Nulla di sconvolgente, nulla di eclatante ma comunque una sufficienza. Voto: 6

Classifica dei look che non ce l’hanno fatta

Achille Lauro fermi tutti! Siamo abituati ai colpi di testa del cantante, il cui look è seguito minuziosamente da Nick Cerioni e firmato Gucci. Anche questa volta Achille stupisce presentandosi sul palco dell’Ariston vestito da nient’altro che un pantalone di pelle a vita bassa, sormontato dalla pelle tatuata dell’artista. Un omaggio al rock primordiale, un colpo di scena pazzesco per tutti coloro che si sono arrovellati sul prossimo travestimento di Lauro, ma forse poco adatto alla prima serata sanremese. Lui la benedizione se l’è data in diretta con tanto di simulazione battesimale, noi questa volta siamo attoniti e Achille si becca un’inaspettata insufficienza. Voto: 4

Yuman in IXOS Beyond vuole emulare Jay-Z nel post Lemonade o è solo una nostra impressione? Completo oversize con spalle cadenti in raso, camicia in pendant e una collana al posto della classica cravatta, seguendo la moda del momento, per impreziosire un outfit total black come la nostra anima in questo momento. Voto: 4 ½

La Rappresentate di Lista sfoggia un outfit studiato da Moschino by Jeremy Scott. Che dire… Look maschile per il duo, che non convince per lunghezze e proporzioni. Per non parlare poi del diadema che incorona una chioma che non valorizza affatto la cantante. Non un completo disastro, recuperabile con qualche esame di riparazione. Voto: 5

Ana Mena esci dal corpo di Ariana Grande. Vestita da Armani, la cantante delle polemiche si presenta sul palco con un mini-dress rosso fuoco e stivali inguinali. Mezza coda ad incorniciarle il viso e make-up soft sono carte vincenti ma fin troppo simili alla sua gemella americana. Avrai tempo per redimerti ma nel frattempo non raggiungi la sufficienza. Voto: 5 ½

Dargen D'Amico ha rubato l'outif di Colapesce e Dimartino? Completo rosa confetto, camicia rosso San Valentino con sneakers in stile giocatore di basket e occhiali da sole specchiati. Uno stile casual e moderno, che tuttavia non trova completezza e stona terribilmente. Il risultato è un pazzesco colpo in un occhio che lo porta in fondo alla nostra classifica, ballando al ritmo dell'insufficienza difficilmente recuperabile. Voto: 3

Giusy Ferreri non ci siamo proprio. La cantante dalla voce graffiante si è affidata a Philipp Plein per la sua avventura sanremese e si presenta sul palco emozionata come non mai. Il vestito lungo, impreziosito da inserti svafillanti suoi toni del rosa e del purple non dona affatto all'artista, penalizzata dalla scollatura che non abbraccia nel modo giusto il suo busto e da uno spacco che poteva essere evitato. Immancabaile l'eye-liner marcato che enfatizza il taglio degli occhi di Giusy e che approviamo a pieni voti, mentre bocciamo il rossetto di una nuance troppo vistosa e forzatamente abbinata all'outfit. Voto: 4

