Sanremo 2022: Elisa al comando alla classifica generale dopo la seconda serata del festival

Al termine della seconda derata del Festival di Sanremo, a guidare la classifica della competizione canora è Elisa.

Lo si era capito ieri già ieri sera nel bel mezzo della sua esibizione che Elisa con il suo brano O forse sei tu, da lei scritto insieme a Davide Petrella, sarebbe stata una delle favorite di questo Festival di Sanremo 2022. Con un occhio al televisore e uno ai social mediadove in tempo reale spettatori e addetti al lavori commentano questa 72ª edizione, senza risparmio per nessuno di complimenti o critiche come nella migliore tradizione del festival, Elisa riceveva il plauso da parte di tutti. E così, a distanza di 21 anni dalla vittoria con la canzone Luce, Elisa Toffoli nata a Trieste nel 1977 è al comando della classifica provvisoria (secondo le valutazioni della sala stampa del Teatro Ariston) dopo la seconda serata.

Sanremo 2022: classifica generale provvisoria dopo la seconda serata

Qui sotto l'elenco degli artisti secondo le valutazioni della stampa dopo due serate di festival.

Elisa Mahmood & Blanco La Rappresentante di Lista Dargen D'Amico Gianni Morandi Emma Ditonellapiaga e Rettore Massimo Ranieri Irama Fabrizio Moro Giovanni Truppi Noemi Sangiovanni Michele Bravi Rkomi Achille Lauro Matteo Romano Highsnob e Hu Giusy Ferreri Iva Zanicchi Aka 7even Le Vibrazioni Yuman Tananai Ana Mena

