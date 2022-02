Sanremo 2022: chi sono Mahmood e Blanco, i vincitori della 72ª edizione del Festival

Anticipazioni TV

Record di ascolti per il Festival di Sanremo di Amadeus edizione 2022. Scopriamo qualcosa in più sui trionfatori Mahmood e Blanco.

Nel fiume in piena di commenti che trabocca sui social, si legge che qualcuno avrebbe preferito vedere Elisa al primo posto e la coppia Mahmood e Blanco al secondo, ma a vincere questa edizione del Festival di Sanremo è stato l'altissimo livello artistico portato sul palco dai concorrenti in gara, dagli artisti di passaggio, dai super ospiti e dalle cinque conduttrici.

A decretare il trionfo della terza volta consecutiva al timone del Festival per Amadeus è stato l'indiscutibile record di ascolti televisivi. Con questa vittoria, Mahmood e Blanco guadagnano anche di diritto un posto all'Eurovision Song Contest, che ha lanciato l'anno scorso a livello internazionale i Måneskin, e che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio.

Leggi anche Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco con ''Brividi''

Mahmood e Blanco: chi sono i vincitori di Sanremo 2022

Mahmood: vita e carriera

Mahmood, all'anagrafe Alessandro Mahmoud, innanzitutto ha vinto il Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi. Nato a Milano e cresciuto in un quartiere della periferia sud della città con la madre italiana di origine sarda, dopo la separazione e l'abbandono del padre egiziano, all'età di 12 anni Mahmood inizia a prendere lezioni di teoria e canto lirico presso l'Accademia il Pentagramma. A 19 anni si iscrive al CPM Music Institute dove inizia a frequentare corsi di canto jazz, interpretazione, scrittura e piano complementare. Durante il suo percorso musicale vuole mettersi in gioco e sperimentare tutto. Sostiene diversi provini tra cui un'audizione per la Disney in cui canta Maledetta primavera, metà con accento sardo e metà con accento francese. Nel 2012 partecipa alla sesta edizione di X Factor nella categoria 16-24 Uomini capitanata da Simona Ventura. Viene scartato dalla stessa coach agli Homevisit, poi ripescato dal televoto e infine eliminato nel corso della terza puntata.

Dopo l'esperienza televisiva comincia a scrivere e produrre suoi pezzi.Inizia a lavorare per due anni al bar Top 11 a Milano, per riuscire a mettere soldi da parte e ingaggiare qualcuno che possa arricchire quei brani che nascono sui tasti del pianoforte. Nel 2013 collabora con Marcello Grilli e Francesco Fugazza (ex compagni di CPM) con cui iniziò ad arrangiare i primi brani completi, avvicinandosi sempre più al genere elettronico. Nel 2015 vince il concorso Area Sanremo e viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte dove si classifica al quarto posto con la canzone Dimentica. Nel 2018 è tra gli autori di Nero Balì, portata al successo da Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno e pubblica per Universal il suo primo Ep, Gioventù bruciata che è anche il titolo della canzone che presenta in gara a Sanremo Giovani nel 2018. È il vincitore della seconda serata di quella edizione ed è dunque ammesso alla competizione maggiore del Festival di Sanremo, edizione 2019, dove vince con Soldi. Nel 2021 collabora alla serie Zero di Netflix come music supervisor di un episodio e scrivendo una canzone dallo stesso titolo. Nello stesso anno esco il suo secondo album Ghettolimpo.

Blanco: vita e carriera

Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, è nato il 10 febbraio 2003 a Cavalgese della Riviera (BS). Cresce con la famiglia, padre romano e madre lombarda, tra la cittadina di nascita e Desenza del Garda dove frequenta le scuole. Nonostante la giovanissima età viene notato da Eclectic Music che lo porta a firmare con Island Records, diventando una tra le più giovani promesse di Universal Music. Si avvicina alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo brano ad una ragazza come esperimento fine a se stesso per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la musica. Nell'estate del 2020 inizia farsi notare con i singoli d'esordio Belladonna (adieu) e Notti in Bianco, brano quest'ultimo che domina la classifica Viral Italia di Spotify raggiungendo oltre nove milioni di stream e che in seguito si certifica disco d’oro. Segue poi un secondo disco d'oro con Ladro di Fiori. Blanco è tra i 12 artisti italiani selezionati per Radar Italia, il programma globale di Spotify nato per supportare migliori talenti della scena musicale emergente del nostro paese. Nel 2021 arriva la collaborazione con Mace e Salmo e ne nasce La canzone nostra che si posiziona per sette settimane consecutive al primo posto della classifica FIMI/Gfk, è in vetta nelle chart di Spotify e mantiene il primo posto della classifica Top 50 - Italia e si posiziona ottavo in Viral 50 - Global. Il brano è certificato triplo disco di platino. Blanco si supera con il sestuplo disco di platino di Mi fai impazzire, realizzato in collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta.

A questo link trovate tutti i dettagli, le anticipazioni e le news sul Festival di Sanremo 2022.