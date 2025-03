Rocco Schiavone 6, l'anticipazione della terza puntata della fiction con Marco Giallini

Anticipazioni TV

Rocco Schiavone ha sempre le fattezze di Marco Giallini nella sesta stagione in corso su Rai 2. Questa è l'anticipazione della terza puntata. Diretta da Simone Spada, la serie rielabora romanzi e racconti di Antonio Manzini.

Su Rai 2 alle 21:25 nella prima serata di mercoledì 5 marzo arriva la terza puntata di Rocco Schiavone 6, la nuova stagione dedicata al poliziotto ideato dallo scrittore Antonio Manzini e portato alla fama televisiva da Marco Giallini. Se avete fretta e non volete aspettare la messa in onda settimanale (anche se siamo al penultimo appuntamento), vi ricordiamo che la sesta stagione nella sua interezza è già visionabile in streaming su Rai Play. Leggiamo insieme le anticipazioni dell'episodio di oggi. Leggi anche Rocco Schiavone 6, Marco Giallini: "È più disilluso, come tutti", l'incontro col cast

Rocco Schiavone 6: ecco cos'è successo nella seconda puntata

Un triste ritrovamento in un bosco a pochi chilometri da Aosta ha messo Rocco Schiavone su una pista legata a una chat di pedofili: sono ossa di un bambino scomparso sei anni prima a Ivrea, Mirko Sensini. Mosso dalla rabbia e dal dolore della mamma Amalia e dello zio Roberto, Schiavone avvia l'indagine, resa più complessa dai tanti anni trascorsi. Gli sono accanto nella difficile ricerca nel dark web la collega Michela Gambino, Alberto Fumagalli, e nelle intenzioni anche Italo Pierron, col quale però ormai il rapporto è incrinato: Italo infatti sta precipitando nella morsa del gioco d'azzardo, e Rocco non gli nasconde il disprezzo per la direzione che ha preso.

Rocco Schiavone 6: le anticipazioni della terza puntata in onda stasera su Rai 2

L'indagine sulla morte di Mirko Sensini viene disturbata da un caso interno: ormai Italo ha deciso di affrontare le conseguenze delle proprie azioni e della propria dipendenza, per cui la tensione serpeggia nella squadra, tranquillizzata da Schiavone nel limite delle sue possibilità. Indagando nella chat dei pedofili, si identificano tre sospetti, ma risalire alla loro vera identità sembra un'impresa impossibile. Sul piano sentimentale, sembra che per Schiavone il rapporto con la giornalista Sandra Buccellato non vada da nessuna parte, né aiuta la ricomparsa all'orizzonte di una vecchia fiamma. I guai non sono finiti: Brizio gli telefona perché Furio è partito per il Sud America, per mettere le mani su Sebastiano. Fortunatamente, almeno il caso di omicidio sarà risolto, quando una serie di intuizioni porteranno a incastrare i colpevoli, con una rivelazione traumatizzante.

Rocco Schiavone 6, ecco cosa succede nella sesta stagione

In questa sesta stagione Rocco Schiavone non sa ancora come porsi verso il tradimento dell'ex-amico Sebastiano, anche perché è legato strettamente alla tragica fine di sua moglie Marina. Né è facile gestire la sua vecchia squadra, ora che si è allontanato da Aosta ma riscende a Roma per il processo: l'ispettrice Rispoli sembra fare il doppio gioco, mentre Furio non vede l'ora di vendicarsi di Sebastiano, andando addirittura a cercarlo in Sud America, dove sembra sia fuggito. Rocco e Brizio decidono allora di partire anche loro per andarlo a recuperare, prima che questa rabbia possa generare un'altra tragedia, nell'impossibilità di lasciarsi il passato alle spalle, come Schiavone invece tenta di fare.