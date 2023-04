Rocco Schiavone 5: Stasera su Rai2 la Seconda Puntata della nuova stagione della Fiction con Marco Giallini

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con la Seconda Puntata della Quinta Stagione di Rocco Schiavone, la Fiction con Marco Giallini, in onda su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, appuntamento con Rocco Schiavone. La quinta stagione della Fiction con Marco Giallini, composta da quattro episodi, sarà trasmessa in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della seconda puntata:

Rocco Schiavone: ecco la Trame della Quinta Stagione in onda su Rai2

Nella quinta stagione di Rocco Schiavone, il vicequestore d’Aosta non perderà il suo cinismo e la sua malinconia. Nei nuovi episodi, che saranno trasmessi a partire da mercoledì prossimo, lo vedremo impegnato ad affrontare ancora i fantasmi del suo passato a soprattutto a recuperare la sua preziosa amicizia con Sebastiano. Schiavone dovrà però fare i conti anche con l’amore, quello per Sandra, con cui le cose non andranno sempre bene. L’equilibrio tra i due sarà sempre in bilico e non sarà facile riuscire a uscire indenne dalle sorprese che la vita e il suo lavoro gli riserveranno anche questa volta.

Rocco Schiavone 5: le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda stasera su Rai2

Nella seconda puntata di Rocco Schiavone 5, intitolata Chi Parte e chi Resta, Sebastiano Cecchetti, l’amico fraterno di Rocco, sta diventando pericoloso. È infatti una mina vagante che lascia lo Schiavone in ansia. Il vicequestore non ha però il tempo di occuparsi solo del suo amico; deve infatti occuparsi di un nuovo caso di omicidio. Viene infatti ritrovato il cadavere della professoressa Martinet, una nota studiosa di Leonardo da Vinci. Mentre le indagini proseguono, da Roma arriva una notizia sconcertante. Nell’appartamento di Sebastiano è entrato qualcuno, che ha messo a soqquadro tutto, alla ricerca di qualcosa di molto importante. Ma cosa? Rocco deve trovare al più presto la soluzione a questo dilemma e la situazione diventa così tanto difficile, da ritorcersi sul lavoro e sulla relazione con Sandra.

Rocco Schiavone 5 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.