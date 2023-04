Rocco Schiavone 5: Marco Giallini torna su Rai2 nei panni del sarcastico e cinico vicequestore d'Aosta

Anticipazioni TV

Marco Giallini torna su Rai2 con la nuova e appassionante quinta stagione di Rocco Schiavone, in onda su Rai2 dal 5 aprile 2023.

Rocco Schiavone sta per tornare su Rai2. Dal 5 aprile 2023, in prima serata, rivedremo Marco Giallini nei panni del cinico, irriverente e inquieto vicequestore d'Aosta, per una quinta stagione che riprenderà da dove c'eravamo lasciati dopo la quarta stagione, di sole due puntate, andate in onda nel marzo 2021.

La quinta stagione di Rocco Schiavone è stata presentata ieri mattina in Rai, alla presenza di Marco Giallini, del regista Simone Spada, dell'autore e sceneggiatore Antonio Manzini e dello sceneggiatore Maurizio Careddu. Ci è stato quindi rivelato che ritroveremo il nostro vicequestore stanco ma sempre in forma. Un ossimoro che ci si può permettere solo davanti a Schiavone, un personaggio imperfetto - come lo ha definito Spada – ma che fa della sua imperfezione, di questo lato umano ed empatico, il suo punto di forza.

Sarà forse per questo che Giallini, ormai diventato il volto e la voce di questo personaggio letterario prima che televisivo - nato dalla penna di Antonio Manzini – continua a essere affezionato a Rocco Schiavone. In lui c'è molto di Giallini e probabilmente anche viceversa. In conferenza stampa, l'attore ha ribadito di essere entusiasta di interpretare questo ruolo, di aver sempre sognato di recitare in un noir ma anche di sentirsi molto vicino al vicequestore di Aosta, con cui condivide a volte la stessa malinconia. Sentimento che nella quinta stagione emergerà ancora più potente e che pervaderà le quattro puntate che andranno in onda dal prossimo mercoledì, in prima serata.

Rocco Schiavone: la quinta stagione va in onda dal 5 aprile 2023 su Rai2

Nella quinta stagione di Rocco Schiavone, il vicequestore d’Aosta non perderà il suo cinismo e la sua malinconia. Nei nuovi episodi, che saranno trasmessi a partire da mercoledì prossimo, lo vedremo impegnato ad affrontare ancora i fantasmi del suo passato a soprattutto a recuperare la sua preziosa amicizia con Sebastiano. Schiavone dovrà però fare i conti anche con l’amore, quello per Sandra, con cui le cose non andranno sempre bene. L’equilibrio tra i due sarà sempre in bilico e non sarà facile riuscire a uscire indenne dalle sorprese che la vita e il suo lavoro gli riserveranno anche questa volta.

Rocco Schiavone 5: ecco le Anticipazioni della Prima Puntata

La quinta stagione di Rocco Schiavone, partirà i 5 aprile 2023. Scopriamo le Anticipazioni del primo episodio in onda su Rai2 ma prima vediamo una clip in esclusiva tratta dalla prima puntata:





Nel primo episodio, Schiavone torna ai propri compiti di vicequestore di Aosta. Il colpo di pistola, sparato per errore dall’agente D’Intino, gli è costato sì un rene ma non lo ha di certo fermato. Gli ha però lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine, che pesa nella relazione con Sandra Buccellato. Schiavone ha però poco tempo per rimuginare su quanto successo. Sul Monte Bianco infatti, all’altezza di punta Hellbronner, al confine tra Italia e Francia, viene ritrovato un cadavere da due tecnici della funivia. I due però, per non essere coinvolti nell’omicidio, spostano il corpo nella notte e in territorio italiano. Quando Rocco è chiamato a occuparsi del caso, intuisce l’anomalo spostamento e decide di “restituirlo” ai francesi oltre il confine. Nel frattempo, il giorno della tradizionale partita di calcio di beneficenza polizia vs magistratura, si avvicina e Rocco non ha intenzione di perdere…