Rocco Schiavone 5: Stasera su Rai2 l'Ultima Puntata della Fiction con Marco Giallini

Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, ultimo appuntamento con Rocco Schiavone. La quinta stagione della Fiction con Marco Giallini, si conclude oggi con il quarto episodio, che andrà in onda, in prima serata su Rai2 alle ore 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame del finale di stagione:

Questa sera appuntamento con l'ultima puntata di Rocco Schiavone5. Molti nodi verranno al pettine per Rocco e i suoi e forse alcune ferite del passato riusciranno a rimarginarsi. Ma non sarà facile. Ecco le Anticipazioni:

Nell'ultimo episodio, intitolato Vecchie Conoscenze, Rocco e Sebastiano si sono ritrovati. Il vicequestore decide di aiutare il suo amico a passare il confine con la Svizzera, per stanare Enzo Baiocchi. Il criminale però gioca d'anticipo e si mette in contatto con il PM Baldi, chiedendogli di incontrarsi, per consegnargli dei documenti scottanti in suo possesso. Schiavone decide di recarsi all'incontro insieme a Baldi ma purtroppo le cose non vanno come da loro previsto. Rocco e il PM si trovano a dover unire le forze per trovare la soluzione a questa vicenda sempre più complicata. Nella questione sembrano coinvolti persino le alte sfere dello Stato e i Servizi Segreti.

Le certezze di Rocco crollano definitivamente quando un altro fantasma del suo passato torna per dargli delle notizie tremende, che riguardano i suoi affetti più cari. Per Schiavone è un duro colpo e Aosta, prima odiata, diventa l'unico posto in cui potersi rifugiare.

Rocco Schiavone 5 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.