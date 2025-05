Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 maggio 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 29 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Anticipazioni della puntata in onda oggi 29 maggio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 29 maggio 2025 - Gracia dovrà rivelare a Lucas e Julia del tradimento del loro padre e di quello che sta davvero capitando alla sua famiglia. Per lei non sarà semplice e nessuno riuscirà a capirla a fondo come Miguel. Questo porterà i due a cedere ai loro sentimenti e a farsi travolgere dalla passione. Intanto Manuela e Alex continueranno a indagare sulla morte di Oscar e cercheranno di ricostruire gli ultimi momenti della vita del ragazzo. Pilar scoprirà i piani subdoli di Paca. La ragazza tradirà la signora e informerà le sorelle Molina? Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 26 al 30 maggio 2025.

Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata della Soap di oggi 29 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 maggio 2025 - Giulia denuncerà la scomparsa di Luca, decisa a trovarlo e a riportarlo a casa. Intanto Silvia sarà molto preoccupata dal mancato ritorno a casa di Michele. La Graziani, Nunzio e Rossella penseranno di rivolgersi alla polizia. Roberto e Marina tenteranno di trovare un’altra soluzione – oltre alla cassa integrazione per gli operai – per salvare i Cantieri mentre Antonietta, ormai al corrente dell’attrazione che Gennaro prova per Elena, deciderà di affrontare il marito. Manuela sarà molto emozionata per la sua prima registrazione in radio, in cui fingerà di essere sua sorella Micaela. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 maggio 2025.