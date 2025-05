Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 maggio 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 28 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Anticipazioni della puntata in onda oggi 28 maggio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 28 maggio 2025 - le condizioni di Don Emilio, dopo l’ictus, sembreranno sempre più preoccupanti e purtroppo i medici non sapranno dire alle Molina se il loro caro papà riuscirà mai a riprendersi. Intanto Manuela interrogherà Richi e Jimenez chiedendo loro informazioni sulla notte in cui è morto Oscar mentre Alex domanderà a Esther se suo fratello fosse in qualche modo turbato da qualcosa nei giorni precedenti alla sua scomparsa. Intanto Paca si troverà in competizione con Tano. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 26 al 30 maggio 2025.

Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata della Soap di oggi 28 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 maggio 2025 - Mariella scoprirà che Claudia ha lasciato Guido e sarà pronta a correre da lui per sostenerlo in questo momento difficile ma anche per guadagnarsi la chance di tornare insieme. Intanto Giulia farà pace con Niko e prenderà una decisione importante su Luca. Per arginare il problema dei Cantieri in crisi, Gennaro proporrà di mettere gli operai in cassa integrazione ma Marina si opporrà. Michele deciderà di tornare sul posto dove Assane è stato visto l’ultima volta. Saviani vorrà indagare ma rischierà di mettersi in grave pericolo. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 maggio 2025.