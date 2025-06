Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 giugno 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 23 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco le Anticipazioni della puntata del 23 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 23 giugno 2025 - Manuela e Gracia si troveranno in grandi difficoltà. La prima non riuscirà a comprendere se ama ancora Dani o se i suoi sentimenti per Alex sono diventati più forti del previsto mentre la seconda dovrà fare i conti con suo figlio Lucas e il suo rapporto sempre più stretto con Lucia. I due ragazzi, complice quanto successo alla figlia di Miguel, si faranno più vicini e la Molina non potrà permetterlo. C’è un segreto che la donna nasconde da tempo e che nessuno deve sapere. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 23 al 27 giugno 2025.

Un Posto al Sole: Scopriamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 23 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 giugno 2025 - Alberto scoprirà dei dettagli molto importanti su suo figlio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che al ritorno di Giulia e Luca, Palladini verrà a sapere che i due sanno perfettamente dove sia Gianluca e la cosa lo turberà moltissimo. Intanto Rosa, sotto consiglio di Raffaele e Clara, farà un passo avanti con Pino e gli chiederà di fermarsi a dormire da lei per una notte. Micaela continuerà con il suo piano per vendicarsi di Gabriela. Peccato però che venga esclusa dalla scuola di Pasquale De Simone scatenando i commenti di Filippo, che le farà capire che la danza non è per lei. Nonostante questo e decisa ad averla vinta, la Cirillo non si arrenderà e farà di tutto per dimostrare di essere la migliore. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025.