Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2025

Scopriamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 20 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 20 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 20 giugno 2025 - Paloma confiderà all’amica di non lavorare più per Paca e di averlo deciso dopo una situazione piuttosto imbarazzante creata da sua madre. La giovane rivelerà alla dottoressa di essere stata baciata dalla Utrera. Intanto il video di Lucia diventerà virale e farà piombare la ragazza nello scandalo. Grazie ai consigli di Gracia, la ragazzina riuscirà a parlarne con Miguel, che reagirà in modo inaspettato. Lucas vendicherà la sua amica e pareggerà i conti con Nico mentre Manuela sarà sempre più confusa e non riuscirà a capire i suoi sentimenti; Dani si renderà conto che la sua fidanzata prova qualcosa per Alex. Nel mentre a Las Sabinas saranno necessari dei cambiamenti e alcune decisioni della famiglia colpiranno Wilson. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Ecco la Trama della puntata della Soap in onda oggi 20 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 giugno 2025 - Micaela affilerà le armi. Gelosa per l’affiatamento tra Samuel e Gabriela la Cirillo prenderà una decisione inaspettata e con questa sfiderà la sua rivale… nel ballo. Intanto Giulia dovrà tornare a lavoro mentre Luca dovrà fare le sue scelte e non sarà per nulla semplice. Michele cercherà di capire meglio cosa sappia Agata su Assane e se davvero la donna possegga dei poteri. Vediamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

