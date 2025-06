Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 giugno 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 19 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco le Anticipazioni della puntata del 19 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 19 giugno 2025 - Paca si vendicherà di Paloma dopo quanto successo tra loro. La Utrera cercherà di impedire alla Molina di rivelare del suo bacio ma finirà per inasprire così tanto i rapporti tra loro da scatenare l’ira di Gracia. Intanto Manuela sarà confusa e non saprà di chi è innamorata davvero. La ragazza si interrogherà sui sentimenti che prova per Daniel, a cui da tempo è legata, e su quelli crescenti e impossibili per Alex, che sono diventati più forti di quanto immaginasse. Julia fingerà che suo padre sia ancora vivo per non affrontare la terribile novità che ha colpito la sua vita. Lucia invece vorrà dimostrare a Nico di amare lui e non Lucas ma finirà per mettersi nei guai. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 16 al 20 giugno 2025.

Un Posto al Sole: Scopriamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 19 giugno 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 giugno 2025 - Marina chiamerà in soccorso Chiara Petrone, a cui proporrà di diventare socia di minoranza dei Cantieri. Intanto Michele sarà molto deluso dai tagli che Elena ha fatto in radio ma potrà comunque registrare la prima puntata della sua trasmissione dedicata alle persone scomparse e potrà parlare di Assane. La registrazione verrà mandata in onda e tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno che vorrà aiutare. Micaela sarà sempre più infastidita dalla presenza di Gabriela. Dopo aver visto la grande sintonia che la ragazza ha con Samuel, la Cirillo si scatenerà e si deciderà a tornare alla carica per riavere il Piccirillo tutto per sé. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 giugno 2025.