Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2025

Vediamo le anticipazioni nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai2 dalle ore 8.45 il 18 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo cosa succederà nelle puntate del 18 luglio 2025

Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 18 luglio 2025 - Tano sarà sconvolto da alcune notizie sulla sua futura moglie e su suo fratello. Tomas, che vorrà recuperare il suo rapporto con Paca, andrà a riferire di aver visto il marito di Esther e la Molina uscire sconvolti dalla cooperativa Ecorana. Questo farà venire molti dubbi al sindaco e lo porterà a far perdere le sue tracce poco prima del suo matrimonio. Intanto Richi comincerà a sospettare che Paloma non sia innamorata di lui e che abbia invece occhi solo per Wilson. Emilio e Silvia si ritroveranno dopo tanto tempo e per la prima volta in tanti anni, parleranno male di Paca, che vorrà accompagnare Laura alla grande festa della figlia. Esther invece dirà a Miguel di aspettare un figlio. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 14 al 18 luglio 2025.

Un Posto al Sole: Vediamo le anticipazioni dell'episodio Soap del 18 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 luglio 2025 - Michele farà di tutto per capire cosa sia successo ad Assane e le anticipazioni ci rivelano che comincerà a cercare degli indizi che lo portino nella direzione giusta. Roberto e Marina si troveranno non solo a gestire il loro nuovo amministratore delegato ma anche, purtroppo, la querela di Alberto. Spaventata da quello che sta succedendo, Elena si rivolgerà a Filippo e lo pregherà di non abbandonare suo padre in questo momento così complicato. Viola ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano ma dovrà informare Damiano e la sua famiglia, conscia del fatto che questa sua scelta potrebbe non piacere a tutti. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025.